Alianza refuerza su mediocampo con Enrico Dueñas

Día a Día News

ElSalvador–Alianza FC oficializó la incorporación del centrocampista salvadoreño-neerlandés Enrico Dueñas Hernández, quien se suma al plantel para lo que resta del Apertura 2025 y la Copa Centroamericana.

El anuncio se hizo a través de la cuenta oficial del club en X, acompañado del mensaje: “Bienvenido, Enrico. Aquí haremos historia juntos”.

El contrato de Dueñas con el conjunto capitalino tendrá una duración de un año, abarcando los próximos dos torneos cortos de la Primera División. Su llegada coincide con la necesidad de fortalecer el mediocampo del Alianza, que actualmente ocupa la cuarta posición en el Apertura 2025, con nueve puntos tras dos victorias, tres empates y una derrota.

Enrico Dueñas es parte de la Selección Nacional desde 2021 y ha disputado competencias importantes como la eliminatoria rumbo a Catar 2022, los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, y la Copa Oro 2025. Su experiencia internacional y conocimiento del fútbol salvadoreño representan un refuerzo clave para el equipo.

En el ámbito profesional, Dueñas ha militado en clubes europeos como Top Oss, Vitesse, FC Eindhoven y en las divisiones inferiores del Ajax de Ámsterdam, además de Cartagena B en España. Tras superar una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas durante 2024, el mediocampista ha vuelto en 2025 con la expectativa de rendir al más alto nivel.

Con la llegada de Dueñas, Alianza busca consolidar su rendimiento en los torneos locales e internacionales, reforzando una plantilla que defiende el título de campeón nacional y busca mantenerse entre los protagonistas del fútbol salvadoreño.

𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐄𝐍𝐑𝐈𝐂𝐎 🅰️🐘



Aquí haremos historia juntos@enrico_duenas 👏🏼🇸🇻



Dueñas, firmó por 1 año y queda vinculado al club por los próximos 2 torneos cortos. #LaGloriaNosPertenece | #AlianzaFC pic.twitter.com/2ncmxF7PgM — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) August 20, 2025

Compartir esta nota