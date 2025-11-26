ANDA finaliza mantenimiento en Sistema Torogoz y restablece gradualmente servicio de agua

Día a Día News

ElSalvador–La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que concluyó los trabajos de mantenimiento en el Sistema Torogoz, que implicaron la instalación de un nuevo transformador en la Estación de Bombeo 3 y mantenimiento eléctrico preventivo en las Estaciones de Bombeo 1 y 2.

Estas intervenciones también incluyeron obras hidráulicas estratégicas para mejorar la operación de la red y tanques de almacenamiento, con el objetivo de garantizar un suministro más estable.

El servicio de agua potable se está restableciendo de forma gradual en los municipios y distritos de Soyapango, Apopa, Cuscatancingo, Centro de San Salvador, Ayutuxtepeque, Mejicanos y Ciudad Delgado, según detalló la institución a través de su cuenta oficial en la red social X.

En paralelo, ANDA desplegó seis cuadrillas en el reparto Los Héroes, San Salvador, para ejecutar el cambio de tuberías antiguas por nuevas de polietileno de alta densidad y PVC, con el fin de reducir fugas y mejorar la continuidad del servicio. Estas labores incluyen la instalación de conexiones entre tuberías nuevas y existentes, lo que permitirá mayor eficiencia y menos interrupciones.

Dagoberto Arévalo, presidente de ANDA, explicó que las tareas se realizan principalmente durante la noche para minimizar el impacto en el tránsito vehicular y evitar molestias a los habitantes de la zona.

Estas acciones forman parte de la estrategia de la entidad para fortalecer la infraestructura hídrica y asegurar la disponibilidad del recurso en sectores claves del área metropolitana.

Los trabajos de mantenimiento eléctrico que se ejecutan esta noche contribuirán a lograr una mayor confiabilidad y sostenibilidad del Sistema Torogoz.



Al finalizar las obras, el servicio de agua potable se restablecerá progresivamente en el transcurso del día en:



