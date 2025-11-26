Mié. Nov 26th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

ANDA finaliza mantenimiento en Sistema Torogoz y restablece gradualmente servicio de agua

Nov 26, 2025 #ANDA, #Reparaciones, #San Salvador, #Servicio de agua, #Sistema Torogoz, #Soyapango, #trabajos

Día a Día News

ElSalvador–La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que concluyó los trabajos de mantenimiento en el Sistema Torogoz, que implicaron la instalación de un nuevo transformador en la Estación de Bombeo 3 y mantenimiento eléctrico preventivo en las Estaciones de Bombeo 1 y 2.

Estas intervenciones también incluyeron obras hidráulicas estratégicas para mejorar la operación de la red y tanques de almacenamiento, con el objetivo de garantizar un suministro más estable.

El servicio de agua potable se está restableciendo de forma gradual en los municipios y distritos de Soyapango, Apopa, Cuscatancingo, Centro de San Salvador, Ayutuxtepeque, Mejicanos y Ciudad Delgado, según detalló la institución a través de su cuenta oficial en la red social X.

En paralelo, ANDA desplegó seis cuadrillas en el reparto Los Héroes, San Salvador, para ejecutar el cambio de tuberías antiguas por nuevas de polietileno de alta densidad y PVC, con el fin de reducir fugas y mejorar la continuidad del servicio. Estas labores incluyen la instalación de conexiones entre tuberías nuevas y existentes, lo que permitirá mayor eficiencia y menos interrupciones.

Dagoberto Arévalo, presidente de ANDA, explicó que las tareas se realizan principalmente durante la noche para minimizar el impacto en el tránsito vehicular y evitar molestias a los habitantes de la zona.

Estas acciones forman parte de la estrategia de la entidad para fortalecer la infraestructura hídrica y asegurar la disponibilidad del recurso en sectores claves del área metropolitana.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Nuevo evento de vientos nortes refrescará el clima en El Salvador

Nov 26, 2025
El Salvador

Viajeros podrán ingresar bienes nuevos sin pagar impuestos durante la temporada navideña

Nov 26, 2025
El Salvador

Asamblea aprueba prórroga 45 del régimen de excepción tras más de 90,000 capturas

Nov 26, 2025
error: Contenido protegido