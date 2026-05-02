Aprender a vivir entre batallas sin perder el alma

Por Ismael Cala

Hay momentos en los que entendemos que la vida no se organiza en grandes victorias, sino en pequeñas resistencias sostenidas. No es una línea recta ni un camino despejado, es más bien una secuencia de desafíos que aparecen justo cuando creemos haber terminado el anterior, vivir —en muchos casos— es aprender a levantarnos sin haber terminado de descansar

Recientemente, en la más importante gala del cine, la película “Una batalla tras otra” se convirtió en la más premiada de la noche y mientras el mundo aplaudía su narrativa, algo más profundo me quedaba resonando en silencio: ese título no describe solo una historia en pantalla, describe la experiencia de millones de personas que, lejos de los reflectores, estamos sosteniendo nuestros propios procesos

Porque hay batallas que no anunciamos, no tienen público, reconocimiento o aplausos, son internas, a veces invisibles incluso para quienes están cerca, porque son esas decisiones que cuestan, comienzos que asustan y, aun así, son las que verdaderamente nos transforman

Con el tiempo vamos descubriendo que se trata de entender qué está pidiendo la vida de nosotros y que hay luchas que llegan para quebrarnos, sí, pero también para mostrarnos aquello que no queríamos ver o habíamos postergado, y, en ese proceso, algo dentro empieza a ordenarse

Vivimos en una cultura que premia el resultado, pero pocas veces se detiene a honrar el recorrido. Celebramos el logro visible, pero no siempre comprendemos la profundidad del camino que lo hizo posible, tal vez por eso muchas veces sentimos que vamos tarde, porque estamos midiendo la vida con métricas que no alcanzan a contener su complejidad

Hay días en los que avanzar significa simplemente no rendirnos, y eso —aunque parezca poco— es profundamente significativo, porque sostenernos cuando el cansancio pesa y esa también es una forma de crecimiento

Hemos aprendido que las batallas más importantes no son contra el mundo, sino dentro de nosotros mismos; son esas conversaciones internas donde se define si seguimos repitiendo patrones o si elegimos algo distinto, son esos momentos en los que nadie ve, pero todo se decide

Y es ahí donde aparece una dimensión maravillosa: nuestra espiritualidad como una experiencia viva de conexión, porque cuando todo parece incierto, hay algo que nos invita a seguir, incluso sin entender completamente el porqué

La vida no se resuelve en un solo acto, se construye en cada intento que decidimos no abandonar, y aunque no todas las batallas se ganan como esperamos, todas dejan algo que—si sabemos mirar— nos transforma. Quizás la verdadera pregunta no es cuántas batallas hemos enfrentado, sino en quién nos estamos convirtiendo a través de ellas

Ser parte de este camino implica dejar de huir de la dificultad y empezar a escucharla, entender que cada etapa, incluso la más desafiante, tiene un sentido que se revela con el tiempo, y confiar en que —aun en medio de la incertidumbre— hay un orden más grande sosteniendo el proceso

Dios es amor, hágase el milagro.

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