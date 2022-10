Aprueban castigar con cárcel a quienes boten más de 2 libras de basura a la calle

Escucha este artículo Escucha este artículo

Diputados de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, presenta una pieza de correspondencia para reformar la Ley de Medio Ambiente, con el objetivo de imponer multas a las personas que arrojen una cantidad de basura inferior a dos libras.



Según el dictamen aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, botar más de dos libras de basura en la calle o en otro lugar no autorizado será delito castigado con penas de 1 a 3 años de prisión.



Las reformas a aplicarse serán a los artículos 255, 256 y 257 del Código Penal sobre el delito de contaminación ambiental.



“Estamos presentando una pieza complementaria al dictamen que emitimos hoy, con el que buscamos reformar el Código Penal para sancionar con multas económicas o trabajo comunitario a las personas que lancen basura en lugares indebidos”, dijo la diputada de Nuevas Ideas Norma Lobo.



En ese sentido, quien arroje o abandone más de 2 libras de residuos o desechos de cualquier clase en lugares no autorizados o que ponga en riesgo el medio ambiente será sancionado con 1 a 3 años de prisión.



Asimismo, se detalla que para la persona que lance vertidos de cualquier naturaleza que pongan en peligro la salud o el medio ambiente será sancionada con una pena de prisión de 4 a 8 años.



“Es importante dejar claro que el objetivo es tener un El Salvador limpio. Culturizar y motivar a las personas para que no boten basura. Es fundamental no dejar cabos sueltos dentro de la Ley de Medio Ambiente”, destacó el diputado Rodrigo Ayala.



Ayala, agregó que realizarán reformas a la Ley de Medio Ambiente para las personas que lanzan menos de 2 libras de desechos en lugares no autorizados, imponiendo una multa de $20.



La solicitud de reforma fue introducida este martes.

