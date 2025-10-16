Arévalo reemplaza a funcionarios de seguridad tras fuga de 20 pandilleros

Día a Día News

Guatemala–El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este miércoles cambios en el equipo encargado de la seguridad, luego de que 20 reclusos del grupo pandillero Barrio 18 se fugaran de un centro penitenciario, un hecho que el Gobierno califica como inaceptable. La pandilla está catalogada como organización terrorista internacional por Estados Unidos.

Arévalo informó que aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; de la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia; y del viceministro de Seguridad, José Portillo. Los nombres de sus reemplazos serán comunicados próximamente.

Entre las medidas anunciadas, el mandatario indicó la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2,000 internos, que se prevé esté lista dentro de doce meses. Además, aseguró que se reforzarán las capacidades de los centros penitenciarios existentes para mantener el control bajo autoridades y no bajo grupos criminales.

El presidente también informó que su gabinete realizará un censo de la población penitenciaria a nivel nacional y creará una fuerza de tarea coordinada para revisar procesos administrativos, cerrar espacios a la corrupción y corregir fallas en la Policía y el sistema penitenciario. Estas acciones contarán con el apoyo del FBI y otras agencias de seguridad de Estados Unidos.

La fuga de los reclusos ocurrió durante el fin de semana, coincidiendo con un viaje oficial de Arévalo a Europa, lo que retrasó su pronunciamiento. Durante su mensaje a la nación, el presidente también mencionó la existencia de actores políticos vinculados a redes delictivas que buscan sacar provecho de la situación.

