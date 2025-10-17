Festival de la Niña el Certamen que celebra el talento y los sueños

18 niñas participantes del 7° Festival de la Niña 2025 vivieron una experiencia inolvidable al ser recibidas como reinas en los escenarios más importantes del país.

Las representantes de San Martín, Lambayeque, Iquitos y Lima se llevaron las coronas del certamen de talentos, pero todas las candidatas brillaron con luz propia, dejando huella en cada paso y robándose los aplausos del público, las cámaras y los corazones.

Durante cuatro días, Lima se vistió de gala para celebrar el Día Internacional de la Niña, y nuestras pequeñas embajadoras del talento peruano fueron homenajeadas en una verdadera gira de empoderamiento y glamour:

En el Palacio de Gobierno, recorrieron los salones oficiales y fueron recibidas con admiración y ternura.

En el Congreso de la República, vivieron una ceremonia muy especial: cada niña recibió un Diploma de Honor de manos del Tercer Vicepresidente Illich López, como reconocimiento a su talento, esfuerzo y liderazgo. Un momento lleno de emoción y orgullo nacional.

En la Municipalidad Metropolitana de Lima, fueron recibidas por la Regidora Deborah Inga, quien en representación del Alcalde de Lima, les dio la bienvenida en el majestuoso Salón de los Espejos, donde se realizó la Ceremonia de Empoderamiento. Cada niña fue reconocida por su carisma, fortaleza y por ser ejemplo de una nueva generación de líderes.

Asimismo, el alcalde Ricardo Pérez de la Municipalidad de San Luis, distrito anfitrión del festival, las incentivó a ser niñas líderes en sus respectivos departamentos.

La gran noche de coronación fue pura emoción, lágrimas y aplausos. El jurado tuvo una tarea difícil, pero finalmente eligió a las ganadoras que conquistaron al público con su talento, dulzura y seguridad en el escenario:

· Categoría BABYS Reina: Karylin Annette Urrestty Rojas de San Martín Virreina: Delia Macedo Vilches de Loreto

· Categoría LITTLE Reina: Lorelay Akane Gonzáles Gonzales de San Martín Virreina: Alessia Valiente Ferreto de Lima

· Categoría PRETEEN Reina: Brisa Gálvez Sánchez de Lambayeque Virreina: Susej Rincón Rojas de Lima

Entre desfiles, canciones, emociones y cámaras, las 18 niñas demostraron que el verdadero brillo nace del corazón. Cada una regresó a su región con el alma llena de orgullo, amistad y la promesa de seguir cumpliendo sueños.

El 7° Festival de la Niña 2025 no solo coronó talentos: celebró la voz, la fuerza y la inspiración de todas las niñas del Perú. ¡Porque cuando las niñas creen en sí mismas, el mundo entero brilla con ellas!

