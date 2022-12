Argentina y Messi alcanzan la gloria eterna ganando la Copa del Mundo

Escucha este artículo Escucha este artículo

La selección de Argentina se proclamó campeona del mundo por tercera vez en su historia después de superar este domingo a Francia en la tanda de penaltis de la final del Mundial de Catar (3-3, 4-2 en los penaltis), un encuentro en el que llegó a desperdiciar un 2-0 al descanso y un 3-2 en los instantes finales de la prórroga, y en el que, desde los once metros y a pesar de un ‘hat-trick’ de Kylian Mbappé, se volvió a convertir en la reina del planeta fútbol tres décadas más tarde.



Leo Messi, de penalti, y Ángel Di María, adelantaron al combinado de Lionel Scaloni antes del intermedio, pero un minuto de inspiración de Kylian Mbappé (min.80 y 81) condenó al partido al tiempo extra. Fue allí donde el exbarcelonista, capturando un rechace a disparo de Lautaro Martínez, volvió poner por delante a los de Lionel Scaloni en el minuto 109, y de nuevo el astro francés, completando su ‘hat-trick’, forzó los penaltis. Ahí, los fallos de Coman y Tchouaméni y el acierto del ‘Dibu’ Martínez y de los lanzadores albicelestes dictaron sentencia.



36 años después de que Diego Armando Maradona se abrazase al trofeo dorado en el Estadio Azteca, la ‘Pulga’ se hizo eterno para alzar al cielo de Lusail, a sus 35 años, la ansiada copa que, ahora sí, le pone a la altura del ‘Pelusa’ para sus compatriotas. Un sincero y emotivo homenaje al eterno ’10’, fallecido en 2020.



Con ello, la albiceleste celebra a lo grande su tercer entorchado (1978, 1986 y 2022) y rompe la maldición del campeón de la Copa América, que nunca hasta ahora había sido capaz de conquistar el siguiente Mundial. Mientras, Francia se queda sin la posibilidad de revalidar el título, algo que consiguió por última vez la Brasil de Pelé en 1958 y 1962.



GRAN INICIO ALBICELESTE



«Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar», cantaba casi al unísono la grada del Estadio de Lusail, donde los aficionados argentinos barrieron en número y en pasión a los seguidores franceses. En el campo, el combinado galo también se vio superado anímica y futbolísticamente por la ‘Scaloneta’, una apisonadora sin piedad durante los primeros 45 minutos.



De hecho, la zaga sudamericana no concedió ni un solo tiro a puerta en la primera parte a la hasta ahora vigente campeona, que sí sufrió para desbaratar a una Argentina volcada desde el pitido inicial y con Ángel Di María como gran novedad en el once. Julián Álvarez y Alexis Mac Allister probaron a Hugo Lloris en los primeros minutos, y Di María se unió al asedio con un remate que se marchó por encima del travesaño.



Olivier Giroud respondió con otro disparo que también se fue arriba, antes de que todo saltase por los aires después de que Ousmane Dembélé derribase a Di María dentro del área y el polaco Szymon Marciniak señalase penalti; Messi se plantó en los once metros y engañó a Lloris con un lanzamiento a su lado natural (min.23) que le convirtió en el primer jugador en marcar en todas las fases de un Mundial -fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y final-.



Francia, con Kylian Mbappé desaparecido, trató de reaccionar saliendo desde atrás, pero un nuevo golpe terminó por condenarla poco antes del intermedio. En un genial contragolpe en cinco toques, Mac Allister asistió para que el ‘Fideo’ Di María batiese al guardameta francés (min.36).



Deschamps, en una sorprendente decisión, optó por mover el equipo antes del descanso dando entrada a Kolo Muani y a Thuram por Dembélé y Giroud, aunque el combinado argentino volvió a meter a los ‘Bleus’ en su campo en la reanudación.



FRANCIA APARECE POR FIN

De hecho, Lloris tuvo que aparecer para desbaratar dos nuevas ocasiones rivales, en las botas de Mac Allister y de De Paul, pero el guion cambio por completo en solo un minuto. En el 80, Nicolás Otamendi cometió penalti sobre Kolo Muani y Mbappé no erró el lanzamiento, aunque el ‘Dibu’ Martínez adivinó sus intenciones.



Solo un minuto después, el delantero del Paris Saint-Germain logró conectar una pared con Marcos Thuram para quedarse solo ante el portero argentino y desatar la locura en Lusail (min.81). 2-2 y todo por decidir en la prórroga, después de que Messi, con un chut desde la media luna del área, exigiese la estirada de Lloris.



Pudo resarcirse ‘la Pulga’ en la segunda parte del tiempo extra, en una acción con incertidumbre hasta que el colegiado confirmó que no había fuera de juego previo de Lautaro Martínez, que disparó primero antes de que el exbarcelonista aprovechase el rechace (min.109).



Sin embargo, Mbappé no había dicho su última palabra y mantuvo a Francia en liza hasta el final, después de anotar la pena máxima que decretó el árbitro por mano de Montiel (min.118). El duelo se fue a la tanda de penaltis y el astro del PSG fue el encargado de materializar el primer lanzamiento para los de Didier Deschamps.



Messi no falló tampoco su lanzamiento, justo antes de que el ‘Dibu’ Martínez adivinase el tiro de Coman para poner por delante a Argentina. Otro error del madridista Aurelien Tchouaméni permitió al cuadro sudamericano quedarse a un paso de la gloria y Montiel, en el cuarto lanzamiento argentino, trajo al fin la tercera estrella.

