Ariadne Díaz revela que tuvo COVID-19

La actriz mexicana Ariadne Díaz se suma a la lista de famosos que ha padecido de COVID-19, pues ayer reveló a través de sus redes sociales que padeció la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2.

«Me sentí un día mal. Estábamos jugando Marcus, Diego y yo y de repente fue así como: ‘Me siento muy mal’, o sea fue así de un segundo para otro», explicó la mexicana.

Fue entonces que decidió realizarse la prueba y se dio cuenta que se había contagiado “»Al día siguiente les llamé a Previta, que me encantó porque fueron a la casa y no te exponen a salir, y bueno dos días después ya me dieron el resultado», comentó.

Asimismo, agregó: “Ya no tengo nada”. Pero la verdad es que no estaba segura y me sentía como con la responsabilidad de saber si había tenido COVID o no».

Además, su pareja Marcus Ornellas informó que él y el hijo de ambos Diego no contrajeron la enfermedad; «Resulta que Diego y yo salimos negativo y Ari salió positiva, pero afortunadamente no fue nada grave, estamos todos bien, sanos, fuertes y saludables» dijo.

Actualmente la protagonista de La doble vida de Estela Carrillo se encuentra disfrutando de unas vacaciones en compañía del padre de su hijo.