Arrestan al presidente del diario guatemalteco “El Periódico”

Escucha este artículo Escucha este artículo

El presidente del diario guatemalteco ‘El Periódico’, José Rubén Zamora, fue arrestado el viernes en su domicilio después de que un tribunal de primera instancia de la Ciudad de Guatemala haya autorizado una orden de captura, allanando su casa y la redacción del periódico.

Detención de Rubén Zamora, presidente de El Periódico.

Preguntado por los motivos de la detención de Zamora, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche –quien solicitó al tribunal la orden de arresto–, alegó que el caso «está bajo reserva», evitando así explicar la motivación, según informó el propio ‘El Periódico’ en un comunicado.



Curruchiche, sostiene que el arresto «no tiene ninguna relación (con Zamora) en su calidad de periodista, sino en su calidad de empresario (…) al advertir indicios suficientes de la posible comisión de múltiples delitos».



El jefe de la FECI tan solo ha señalado que los delitos por los que la Policía de Guatemala ha registrado su casa y la redacción de ‘El Periódico’ tienen relación con el supuesto blanqueo de dinero, chantaje o tráfico de influencias, entre otros.



Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos ya han mostrado su «preocupación tras recibir la noticia». «Es el director de ‘El Periódico’, un diario que ha hecho periodismo de investigación, ha espetado Jordán Rodas, el procurador de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala.



«Estamos en un momento muy difícil. Dios no quiera pensar que estamos al borde de una Nicaragua dos punto cero. La libertad de expresión es indispensable y es importante defenderla, y una democracia sin una prensa independiente realmente a la larga afecta», añadió Rodas en un comunicado.



Por su parte, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa han rechazado «enérgicamente» los allanamientos realizados por la Fiscalía guatemalteca, que mantienen a los trabajadores del medio incomunicados y sin posibilidad de salir de las instalaciones.



«Las acciones de esta tarde remarcan la instauración de un Estado dictatorial. Directivos del medio han informado de que los fiscales no argumentaron el allanamiento a ‘El Periódico’ debido a que el caso se encuentra «bajo reserva», pero esto no impidió que el despacho de la Fiscal General, Maria Consuelo Porras Argueta (…), filtrara la información a grupos de cuentas falsas», dijo la organización en un comunicado.



La APG, asegura que las autoridades guatemaltecas no dejan salir a los periodistas de la redacción para evitar que realicen su trabajo de «persecución, criminalización y censura que el Estado, por medio de las fuerzas de seguridad, continúan emprendiendo en contra de los medios de comunicación y periodistas que no se pliegan a los intereses de las autoridades estatales».



«Las acciones de este viernes son una venganza de Porras Argueta por las investigaciones y publicaciones que ‘El Periódico’ ha realizado para evidenciar los actos de corrupción del primer ministro, la Presidencia, el Congreso de Guatemala, entre otros organismos públicos», agrega .



También han acusado al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de replicar «las acciones represivas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua», y de buscar ahogar económicamente al diario para obligar a su cierre.



«La Presidencia podría tomar medidas similares con otros medios de comunicación en un futuro cercano o mediano (…). Responsabilizamos directamente al presidente Giammattei por socavar el acceso a la Justicia en el país», añade la APG.

386 total views, 386 views today