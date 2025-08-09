Sáb. Ago 9th, 2025

Asesinan a hombre nicaragüense en San Miguel

Ago 9, 2025 #El Salvador, #Homicidio, #Nicaragüense, #PNC, #San Miguel

ElSalvador–Un hombre nicaragüense de 72 años fue asesinado la tarde del viernes 8 de agosto en el distrito y departamento de San Miguel, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).

El cuerpo fue localizado en un cañal, presentando heridas provocadas con arma blanca. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de la víctima.

La PNC informó que su unidad de investigaciones ha iniciado un operativo para dar con el responsable del homicidio. No se reportan capturas relacionadas con el caso hasta ahora.

