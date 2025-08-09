Capturan en Guatemala a “Polvorín”, pandillero salvadoreño de los 100 más buscados

Día a Día News

ElSalvador–Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturaron a Bladimir Ernesto Pérez Ramos, de 32 años, alias “Pirulo”, “Polvorín”, “Humilde” o “Triste”, señalado como palabrero del Barrio 18 y uno de los 100 pandilleros más buscados en El Salvador.

La detención se llevó a cabo en la colonia Cipresales, zona 6 de Ciudad de Guatemala, durante un operativo coordinado con la fiscalía guatemalteca.

Según la información policial, Pérez portaba un arma de fuego ilegal al momento de su arresto. La corporación guatemalteca detalló que el sujeto pretendía huir de la justicia salvadoreña, pero fue ubicado gracias a un esfuerzo conjunto entre las autoridades de ambos países.

El detenido tiene un amplio historial delictivo que incluye homicidio agravado, extorsión, privación de libertad, tenencia, portación o conducción de arma de fuego de guerra, desórdenes públicos y pertenencia a agrupaciones ilícitas.

Además, en enero de 2022 fue procesado en El Salvador por transporte ilegal de municiones de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.

Tras su captura, Pérez fue deportado y entregado a la Policía Nacional Civil salvadoreña en el paso fronterizo de Las Chinamas, en Ahuachapán Centro. Las autoridades salvadoreñas confirmaron que el detenido será puesto a disposición de los tribunales para responder por los delitos que se le atribuyen en el país.

En el mismo operativo también fue arrestada Marelin “N”, de 30 años, identificada como la conviviente de Pérez y señalada igualmente como integrante del Barrio 18. De acuerdo con la investigación, la mujer estaría involucrada en actividades ilícitas relacionadas con la estructura criminal.

La PNC de Guatemala informó que este no ha sido el único caso de pandilleros salvadoreños detenidos en su territorio durante la semana. Recientemente, fue capturado Samuel Medrano, alias “Gasper” o “Casper”, presunto miembro del Barrio 18, en el municipio de Atescatempa, Jutiapa, en el oriente del país.

Esta última aprehensión se realizó en el marco de operativos de seguridad desplegados durante las Fiestas Agostinas.

Las autoridades de Guatemala y El Salvador han reforzado la coordinación para combatir las estructuras criminales transnacionales, con operativos enfocados en la ubicación y detención de miembros de pandillas que cruzan fronteras para evadir la justicia.

La captura y entrega de “Polvorín” refuerza el mensaje de que las acciones contra estos grupos se mantendrán de forma sostenida y conjunta en la región.

Bladimir Ernesto Pérez Ramos, alias Pirulo, Polvorín, Humilde o Triste, palabrero de la 18S, pretendía huir de la justicia salvadoreña, pero gracias al esfuerzo conjunto fue ubicado en la colonia Cipresales, zona 6, de Guatemala.



Tiene un amplio record delictivo por:… pic.twitter.com/nh3qIka2ol — PNC El Salvador (@PNCSV) August 9, 2025

Compartir esta nota