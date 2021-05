Ballet Nacional de El Salvador deleita en el Teatro Nacional de Santa Ana

Los santanecos pueden disfrutar de una gala con 14 bailarines en escena y tres clásicos de ballet. Con la “Gala de ballet” se presentó la segunda temporada del Ballet Nacional de El Salvador en la Ciudad Morena, bajo la dirección del maestro Rumen Ivanov Rashev.

La gala contiene tres obras clásicas del ballet romántico como el pas de six de “La vivandiere”, el pas de deux de “Satanella”, también conocido como “Carnaval de Venecia” y finalizó con el grand pas del ballet “Paquita”. En esta ocasión, Santa Ana es el destino para la realización de tres funciones de su “Gala de ballet”, la cual finaliza este domingo.

Brenda Valencia, asistente al evento, expresó: “Me encantó, estuvo súper bonito. No me esperaba que fuera tan bonito el espectáculo, estoy sorprendida e invitó a las personas a que vengan a más actividades como esta. Aparte que es un arte estar acá, es un gran espectáculo el que acabamos de presenciar, me voy contenta, me voy satisfecha”.



El Ministerio de Cultura invita a los santanecos al teatro este domingo 30 de mayo a las 4:00 p. m. La entrada para salvadoreños es de $1.00, centroamericanos y extranjeros residentes $2.00 y extranjeros no residentes $3.00. Las personas que ingresan gratis son: adultos mayores de 60 años, niños menores de 12 años, personas con discapacidad y estudiantes con carné. El protocolo de bioseguridad contempla el uso de mascarilla durante todo el espectáculo, así como la toma de temperatura antes de ingresar.