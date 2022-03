BANDESAL el “verdadero motor de nuestra economía” entrenando a los nuevos empresarios de El Salvador

Por Fredy Ortíz

El Banco de desarrollo de la República del Salvador (BANDESAL) , es el único Banco de desarrollo que existe en el país a diferencia del resto de bancos estatales y de los bancos comerciales, tiene identidad propia del Banco.

Es decir, BANDESAL, no recibe depósitos del público ni ahorro a la vista, ni depósitos, no emite tarjeta, no otorga crédito para consumo ni para vivienda ni para ningún otro rubro que no sea para fomentar el mundo empresarial.

En ese contexto, el presidente de BANDESAL, Juan Pablo Durán, explica que básicamente los bancos de desarrollo existen alrededor del mundo en los países más desarrollados para respaldar y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Se apoya con financiamientos oportunos en las mejores condiciones posibles, acompañados generalmente con entrenamiento empresarial para que sean exitosos en sus empresas, con garantías complementarias para poder agrandar sus financiamientos y de esa manera a crecer más rápido y con asistencia técnica cuando realizan o desarrollan proyectos especializados”, explica Durán.

Con estos componentes, BANDESAL, se está convirtiendo en un icono latinoamericano de una auténtica banca de desarrollo.

“Este Banco antes del Gobierno del presidente Nayib Bukele, era un “remedo” de banco, básicamente sólo servía para captar dinero y pasarse a los demás bancos que lo canalizaban en las condiciones que ellos querían y así no se puede hacer banca de desarrollo”, detalla el titular de BANDESAL.

Según explica Durán, ahora se opera de forma directa con los empresarios, quitando “la intermediación con taza, con plazo, con periodo de gracia, condiciones súper especiales” que le permite a la micro, pequeña y mediana empresa, tener la confianza del respaldo del banco.



“Ahora, si hay un Banco aliado, un Banco amigo que le permite obtener financiamiento en muy buenas condiciones y que obviamente le da el margen de intermediación necesaria para poder crecer más rápido”, añade.

Además, esto ha permitido que BANDESAL esté llegando a más lugares en el país para atender, apoyar y capacitar a empresarios de la micro, mediana y pequeña empresa.



“Nos estamos expandiendo, obviamente nos encontramos en la capital. Ya hemos abierto centro de entrenamiento y centro de atención, en San Miguel, estamos por aperturar San Ana, hemos abierto un centro de entrenamiento a nivel físico, aquí en San Salvador, dos unidades móviles recorriendo por los municipios más retirados, tenemos un aula virtual en inglés y en español, donde entrenamos a empresarios micro, pequeños y medianos a nivel nacional, e inclusive ya dimos el primer curso internacional donde participó gente de México, Venezuela, Ecuador y Argentina Graduados por Bandesal”, explica Durán.

Del mismo modo, Durán explica que el área de entrenamiento de BANDESAL, se ha expandido hasta la educación superior, en el entrenamiento de catedráticos en temas de desarrollo empresarial.

“Estamos expandiendo nuestra nuestra área de entrenamiento, a través de entrenar a los catedráticos de las distintas universidades del país, quienes entusiasmadamente están participando porque reconocen que BANDESAL, tiene la parte práctica, la experticia para trasladar la metodología en planes de negocios bancables y de esta manera ellos también multiplicar esos conocimientos ante los estudiantes, ya no sólo prepararlos para que sean empleados, sino también para que los que tengan el ADN de empresarios terminen convirtiéndose en empresarios exitosos”, afirma.

Lo que posiciona a BANDESAL, como “verdadero motor de nuestra economía que le inyecta recursos frescos al a toda la actividad económica”.

“El Presidente Nayib Bukele nos delegó canalizar el fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas con el tema de la pandemia y hemos canalizado más de 600 millones de dólares”, explica.

Durán agrega, que con esto se ha logrado colocar una cartera de más de 500 millones de dólares con 33, 323 créditos a igual número de micro, pequeñas y medianas empresas que BANDESAL salvó de “morir”, en la medida que les ha llegado un financiamiento al 3% con un año de gracia plena sin pagar nada a 10 años para pagar hasta medio millón y sin garantía mobiliaria, condiciones “soñadas” que no existían en el país.

Ante estas condiciones, es importante fomentar entrenamientos con respecto a la formación de empresas, ya que, Durán, destaca que en Latinoamérica la mayoría de personas no crecen en familia de empresarios, sino que en familias obreras, por lo que el núcleo familiar y parte del sistema educativo forja sólo “empleados”, estancado el desarrollo económico de los países.

“Lamentablemente, en su ignorancia o inocencia, nos prepararon para que fuéramos empleados, nos dijeron que había que estudiar mucho para tener un buen empleo, para ser jefe, gerentes, etcétera. Pero se les olvidó que la economía de un país la mueven los empresarios, o sea, son los visionarios los que tienen la capacidad de hacer que las cosas pasen, los que se apoyan en sus propias creatividad y estrategia, en sus ideas innovadoras y disruptivas, los que terminan haciendo crecer la economía de un país”, destaca Durán.

En este contexto, BANDESAL, ha creado su propia área de entrenamiento empresarial, el cuál se ha fortalecido con el aporte de consultores empresariales, empresarios individuales, gremiales y universidades que permiten preparar nuevos empresarios.

Cortesía BANDESAL

“No nos interesa más empleado en nuestra área estratégica es que el país tenga más y mejores empresarios, y para ello hay que ir seleccionando dentro de toda la gente que entra a nuestro centro de entrenamiento, el que se gradúa con su plan de negocios es el mismo que financiamos para que comience inmediatamente su empresa y comienza el círculo virtuoso de crear más empleo, más producción, más servicio, más tributos, más exportaciones, que es lo que al final hace grande a la economía de un país”, detalla.

Esto significa, que el área de entrenamiento de BANDESAL está perfilada para convertirse en un ejemplo a seguir por toda Latinoamérica, ya que se está preparando una nueva generación de empresarios que va a “democratizar la economía del país en la medida que nuevos actores económicos se involucran en ella”.

Cortesía BANDESAL

¿Cómo un emprendedor puede obtener un crédito o qué requisitos se necesitan?

“Sí es un emprendedor que por primera vez lo va a ser siempre le vamos a sugerir que se someta a un curso de entrenamiento 120 horas que va a tener que dedicar idealmente de forma presencial, donde no sólo va a recibir los conocimientos teóricos, sino que va a recibir la ponencia de cuando menos 3 o cuatro mentores, que son empresarios medianos o grandes, con más de 25 años de experiencia manejando empresas medianas o grandes que llegan al aula a contar sus experiencias de como ellos han llevado adelante sus empresas y cómo han logrado ser exitosos”, asevera el presidente de BANDESAL.

Esa combinación, explica, entre la experiencia que comparten los expertos, más la teoría, permite que los emprendedores consoliden sus ideas, hasta llegar a una estimación financiera de inversión en el rubro de inversión que mejor les parezca, lo que les permitirá establecer un plan de negocios banca que BANDESAL aprobará y de esa manera otorgar el financiamiento sin mayores requisitos para iniciar con su primer esfuerzo empresarial.

¿Este entrenamiento tiene algún costo?.

“Es absolutamente gratis, no sólo la capacitación o entrenamiento, sino también la misma permanencia a la alimentación y todo lo que damos ahí cuando llegan a entrenarse”, amplía Durán.

Cortesía BANDESAL

¿Qué otros desafíos tiene BANDESAL?

“Vamos a colocar alrededor de 200 entre 200 y 250 millones más a la economía salvadoreña y vamos a colocar entre 130 y 135 millones en garantías complementarias a créditos productivos. Asimismo, vamos a ampliar nuestra red de entrenamiento empresarial abriendo la gran agencia y centro de entrenamiento de Santa Ana. Haciendo que nuestra CEDE Móvil se siga movilizando por todo el país a los municipios más retirados, haciendo que nuestra aula virtual permita que inclusive nuestros hermanos de la diáspora que tengan interés en venir a invertir”, explica.

Durán, aconseja que es importante que quienes viven en el extranjero y tengan el deseo de invertir El Salvador, primero puedan entrenarse y conocer el ecosistema económico del país para que está actividad sea segura.

“Por favor no vengan a invertir antes de sacar un curso de entrenamiento porque iban a aprender todo el ecosistema económico del país. Van a saber todo sobre permisología sobre temas registrales, temas tributarios, temas legales, temas de exportación, facilidades, querer gobiernos, leyes que les favorecen a la hora de invertir, áreas de mayor demanda, etcétera, etcétera, de manera que sus inversiones cuando vengan al país las hagan de manera segura como corresponde, ya que es un acto patriótico de que un salvadoreño”, detalla el titular de BANDESAL.

Esto es importante ya que muchos salvadoreños en el exterior después de estar 25 o 30 años en cualquier lugar del mundo, regresa a su país con la intención de invertir y generar empleo y así dinamizar la economía.

