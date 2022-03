Vicepresidente Félix Ulloa y CNDS, inician proceso para formulación de estrategia salvadoreña de desarrollo sostenible

El vicepresidente de la República, Dr. Félix Ulloa, junto a 41 instituciones del Estado, en coordinación con el CNDS y el apoyo del sistema de Naciones Unidas, iniciaron el proceso de elaboración del segundo informe Nacional Voluntario para la Implementación de la Agenda 2030.



El informe es el pieza clave para formular la Estrategia Salvadoreña de Desarrollo.

Sostenible, establecen los involucrados.



En un taller virtual, el Vicemandatario en su calidad de presidente del Consejo Nacional Para el Desarrollo Sostenible, CNDS, agradeció a los titulares y técnicos de las instituciones del Estado, como al sistema de Naciones Unidas el acompañamiento en este proyecto, para “reafirmar el compromiso de nuestro gobierno de alinear nuestras políticas públicas en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”.



“Haremos un seguimiento y cumpliremos en cada uno de los ODS en las áreas respectivas que a cada institución le competen”, aclaró el vicepresidente Ulloa.

De los 17 ODS, el equipo técnico del CNDS, ha priorizado, para la elaboración del Segundo Informe Nacional Voluntario, los siguientes objetivos:



• Hambre Cero (ODS 2)

• Salud y bienestar (ODS 3)

• Educación de calidad (ODS 4)

• Igualdad de Género (ODS 5)

• Agua limpia y saneamiento (ODS 6)

• Acción por el clima (ODS 13)

• Paz, justicia y seguridad (ODS 16)

• Alianzas para lograr los Objetivos (ODS 17).



El vicepresidente Ulloa, sugirió incluir en la elaboración del informe, el objetivo número 8: Trabajo decente y crecimiento económico.



“Para nosotros este tema es fundamental porque no puede haber desarrollo económico sostenible si no hay protección social y éste, está íntimamente ligado con el trabajo decente”, afirmó.



La Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Georgiana Braga, agradeció el “esfuerzo liderado por el gobierno de El Salvador”, ya que el sistema de monitoreo institucional es un “mecanismo de igualdad y de desarrollo, para no dejar a nadie atrás”, declaró en su intervención.



Para su funcionamiento en la elaboración del Segundo Informe Nacional Voluntario, el CNDS ha creado una gobernanza integrada por un comité directivo, comité técnico y un comité consultivo, conformado por los titulares y técnicos de las instituciones del Estado, y apoyado por el Sistema de Naciones Unidas. En ese sentido, se desarrolló hoy el Taller de coordinación y actualización de referentes técnicos de las instituciones públicas.



Asimismo, el señor Mario Otero, Secretario Ejecutivo del CNDS, informó que cada institución ingresará el estado de avance en la ejecución del cumplimiento de las metas propuestas a una base de datos.



Por ello, es de gran relevancia el compromiso y la colaboración de los enlaces de las diversas instituciones públicas para que el Informe Voluntario Nacional sea un instrumento fundamental en la formulación del “Plan Nacional para la Implementación de la Agenda 2030” y para elaborar la Estrategia Salvadoreña de Desarrollo Sostenible.



