Bárbara Castellanos presenta marca Pasarellas en NY Fashion Week

La modelo Bárbara Castellanos presentó en la New York Fashion Week su marca Pasarellas, junto a la reconocida diseñadora de moda Giannina Azar, una experiencia que define la evolución de su carrera como top model y empresaria de belleza.



Pasarellas representa la consolidación de su ascendente carrera, en la que ha tenido el privilegio de representar a los diseñadores más destacados de alta costura del mundo, como campañas de fotografía con Dior, Pretty Little Things, Fashion Nova y Giannina Azar.



Además, ha modelado para los desfiles más importantes del mundo: The Miami Fashion Week, Dubai Fashion Week, RD Fashion Week y New York Fashion Week, entre otros.



Su pasión por la moda la acompaña desde niña. Con su marca Pasarellas logra combinar su experiencia en las pasarelas más imponentes del mundo con el diseño de modas, aportando su exquisito gusto y estilo al sello de la espectacular diseñadora Giannina Azar, con quien ha tenido el honor de desfilar sus principales colecciones.



“Decidí crear Pasarellas para expresar mi pasión por la alta costura, lo que la moda representa para mi vida y dejar plasmado en esta colección mis enriquecedoras experiencias en las pasarelas”, afirma Bárbara.



El lanzamiento global de la marca esta previsto para el 23 de febrero a través de su página web, dando paso a su participación en los principales fashion shows de este año para mostrar la colección.



Elegancia, alta costura y diseños exclusivos son características presentes en Pasarellas, con el propósito de Bárbara Castellanos de inspirar a las mujeres a proyectar su belleza interior con la seguridad de lucir un diseño de lujo que realce su brillo y amor propio.



Con sede en Miami, esta será la primera de muchas colaboraciones con diseñadores de alto nivel que formarán parte de Pasarellas durante 2022.



Además de su labor en la moda y el modelaje, Castellanos es licenciada en Administración de Empresas y Contabilidad. Sus marcas buscan crear un mejor sentimiento sobre las mujeres y generar confianza en sí mismas.

Compartir