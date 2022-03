Betty Palomino: “Las mujeres podemos ser exitosas, a pesar de las tragedias”

Betty Palomino es una admirable y exitosa mujer de negocios colombiana, que ha hecho un nombre y construido dos grandes compañías en Atlanta (EEUU) en la industria de la construcción, liderada tradicionalmente por hombres, donde ha logrado destacar como una de las mejores empresas contratistas.



De la mano de la Casa Editorial PanHouse, Palomino acaba de lanzar su primer libro “De la tragedia al éxito”. Como reza el título, ella también tiene una trágica historia de fondo, llena de adversidad, que impactó en quién es hoy. En un accidente de trineo en 2006, Betty quedó discapacitada en cuestión de segundos, un momento que no solo cambió su vida, sino también su perspectiva. Inmediatamente después del accidente, los médicos le dijeron que no había esperanza y que ya no podría caminar. Le dijeron que era imposible, pero para Betty nada lo es.



Fue enviada a terapia ocupacional, donde la instruyeron sobre cómo adaptarse a su nueva vida. Pero Betty sabía que podía hacer más para rehabilitarse, por lo que encontró formas alternativas en la privacidad de su propia casa. Era un reto diario. La rehabilitación fue tanto física como mentalmente agotadora. A pesar de la lucha, Betty aprovechó este revés para su beneficio y decidió que usaría esta experiencia para salir más fuerte que antes.



Además de luchar con la fisioterapia, Betty también estaba lidiando con una relación abusiva, que la hizo darse cuenta de que era mejor estar sola que lastimarse en mala compañía. Los días que se sentía desanimada, sus hijos eran su motivación. Quería dar ejemplo de disciplina, actitud y determinación, y eran toda la motivación que necesitaba.



Quince años después, Betty Palomino es un milagro viviente y prospera en la industria de la construcción como directora ejecutiva de Excellence Contractors Group LLC, así como también de Buy & Sell Roofing Supply. Ahora es una de las contratistas de techos más confiables de Atlanta. Su historia es una prueba de que salir de los obstáculos de la vida depende de ti. Con una voluntad fuerte, puedes lograr cualquier cosa.



Para Betty, rendirse no fue ni será nunca una opción. Ella espera que, a través de sus experiencias de vida, pueda enseñar a las personas que son capaces de cualquier cosa, siempre y cuando tengan la voluntad de superar las situaciones difíciles.



“No hay personas incapaces, hay mentes incapaces”, dice. Esta fuerte mentalidad la empujó a ser la increíble historia de éxito que es hoy.



En la ceremonia de lanzamiento se reunieron líderes hispanos, hombres y mujeres de negocios en la industria de la construcción, medios locales, colegas y amigos que han sido parte de su viaje.

