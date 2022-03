Dos de los sindicatos más grandes e influyentes de Maryland son los últimos en apoyar la candidatura de Pérez

El candidato a gobernador de Maryland y exsecretario de Trabajo de Maryland y EE. UU., Tom Pérez, anunció hoy que recibió el apoyo de 32BJ SEIU y SEIU Local 500.

Estos sindicatos importantes representan colectivamente a más de 30,000 trabajadores de servicios de propiedad y personal de apoyo educativo esencial en Maryland.

“Cuando los sindicatos tienen éxito, Maryland tiene éxito y, como gobernador, siempre me aseguraré de que los trabajadores tengan un asiento en la mesa mientras trabajamos juntos para crear un Maryland donde nadie que tenga un trabajo de tiempo completo viva en la pobreza, donde todos sean tratados con dignidad y respeto, donde las familias puedan acceder a atención médica de alta calidad y donde los trabajadores puedan organizarse y negociar colectivamente”, dijo Tom Pérez . “He pasado toda mi carrera luchando por las familias trabajadoras y me siento honrado de contar con el apoyo de 32BJ SEIU y SEIU Local 500 en nuestra campaña para brindar empleos, justicia y oportunidades a todas las comunidades de Maryland”.

32BJ SEIU y SEIU Local 500 son las organizaciones laborales más recientes en respaldar el billete Pérez-Sneed, uniéndose a otros sindicatos importantes como la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME), United Food and Commercial Workers (UFCW), Amalgamated Transit Union ( ATU), Communications Workers of America (CWA), International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW) y más.

En total, estos sindicatos representan a más de 120,000 hogares en todo Maryland.

“ Como exsecretario de Trabajo bajo el presidente Obama y para el estado de Maryland, Tom Pérez tiene un historial inigualable de proteger a los inmigrantes y ayudar a los trabajadores a recuperar salarios y empleos cuando fueron agraviados ”, dijo Jaime Contreras, vicepresidente ejecutivo de 32BJ SEIU. , el sindicato de trabajadores de servicios inmobiliarios más grande del país. “Lo que distingue a Tom Pérez es que experimentó las luchas que enfrentan las familias inmigrantes y dedicó 35 años a proteger los derechos civiles de las comunidades minoritarias y garantizar que las familias de clase trabajadora obtengan su parte justa. Haremos lo que sea necesario para marcar la diferencia en esta campaña porque la diferencia que ha marcado en la vida de las personas no se puede subestimar”.

Con más de 175 000 miembros en 11 estados, incluidos más de 10 000 en Maryland entre los 20 000 en el área de DC y Baltimore, 32BJ SEIU es el sindicato de trabajadores de servicios inmobiliarios más grande del país.

“En nombre de los miles de miembros de SEIU Local 500, estamos encantados de respaldar a Tom Pérez para que sea el próximo gobernador de Maryland. ¡Sus años de servicio público a nivel de condado, estatal y federal lo han preparado para ser un excelente gobernador desde el primer día!” dijo Pia Morrison, presidente de SEIU Local 500, el local de SEIU más grande del estado . “Tom Perez y Shannon Sneed tienen una larga historia de apoyo a sindicatos y familias trabajadoras y no hay un ejemplo más claro de un equipo más amigable con los trabajadores. Desde defender la licencia familiar y médica pagada hasta luchar para aumentar los salarios de los profesionales de apoyo de las escuelas públicas lamentablemente mal pagados, Tom ha estado junto a nuestros miembros una y otra vez y estamos orgullosos de estar junto a él ahora”.

Como el sindicato educativo de más rápido crecimiento en la región, SEIU Local 500 representa a más de 20 000 miembros que trabajan en colegios, universidades, escuelas públicas, proveedores de cuidado infantil y organizaciones sin fines de lucro en Maryland y Washington, DC

A lo largo de su carrera en el servicio público, Tom Pérez ha desarrollado una experiencia significativa enfrentándose a grandes peleas y ganando para las familias trabajadoras. Como Secretario del Departamento de Trabajo, Licencias y Regulación de Maryland, implementó la primera ley de salario digno en todo el estado de la nación, luchó contra el robo de salarios corporativos y reconstruyó la agencia para proteger a los propietarios de viviendas en todo el estado que enfrentan ejecuciones hipotecarias y fraude, convirtiendo al estado en un referente nacional para rendición de cuentas al principio de la crisis de la vivienda.

Durante su mandato como Secretario del Trabajo de EE. UU. en la administración de Obama, Pérez hizo cumplir las leyes que protegen a los trabajadores en el trabajo, abogó por licencias familiares y por enfermedad remuneradas en todo el país y creó más de 125,000 oportunidades de aprendizaje. Pérez luchó por salarios más justos, encabezando los esfuerzos para proteger los ahorros de jubilación de los trabajadores y garantizar la protección de las horas extra. También ayudó a resolver una huelga masiva de Verizon de seis semanas que involucró a más de 37,000 empleados. Llegaron a un acuerdo que incluía protecciones y beneficios para los trabajadores minoristas de Verizon.

202 total views, 202 views today