Bob Menéndez: “Estoy consternado que comenzaran a autorizar viajes grupales a Cuba»

El Senador estadounidense Bob Menéndez (DN.J.), Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado , emitió la siguiente declaración sobre el anuncio de la administración Biden de cambios en la política estadounidense hacia Cuba:

“Mientras el régimen de Díaz-Canel continúa su persecución despiadada de innumerables cubanos de todos los ámbitos de la vida por su participación en el levantamiento a favor de la democracia del año pasado, el anuncio de hoy corre el riesgo de enviar el mensaje equivocado a las personas equivocadas, en el momento equivocado y para todos los razones equivocadas.

“Estoy consternado al saber que la administración Biden comenzará a autorizar viajes grupales a Cuba a través de visitas similares al turismo. Para ser claros, aquellos que aún creen que el aumento de los viajes engendrará democracia en Cuba simplemente se encuentran en un estado de negación. Durante décadas, el mundo ha estado viajando a Cuba y nada ha cambiado. Durante años, Estados Unidos alivió tontamente las restricciones de viaje con el argumento de que millones de dólares estadounidenses traerían la libertad y nada cambió. Y como advertí entonces, el régimen finalmente se rió de cualquier promesa de aflojar su férreo control sobre el pueblo cubano y terminamos ayudando a financiar la maquinaria detrás de su continua opresión.

“En ese sentido, también me ha preocupado ver que el Departamento de Justicia presentó informes legales en el último mes que parecen tener la intención de socavar la implementación de la ley estadounidense en virtud de la Ley LIBERTAD. Durante décadas, el régimen cubano ha buscado lucrar con las propiedades que confiscó a miles de cubanos y cubanoamericanos. Al debilitar la responsabilidad legal de las empresas que se asocian con el régimen cubano para usar estas propiedades, es cada vez más probable que las empresas extranjeras continúen traficando con propiedades robadas sin consecuencias.

“Sin embargo, me complace que la administración Biden mantenga la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado. Tal como hemos visto en la Rusia de Putin, el régimen de Díaz-Canel también está utilizando su dominio absoluto del poder para perpetuar el surgimiento de una nueva clase de oligarcas con vínculos con el ejército cubano y Estados Unidos debe tomar medidas significativas para impulsar la desmilitarización. de la economía cubana. También agradezco la noticia de que la administración está reiniciando el programa Parole de Reunificación Familiar Cubana, un paso atrasado para fortalecer los lazos entre las familias cubanas en la isla y en los Estados Unidos.

Toda la esperanza vacía de cambio no puede ocultar la brutalidad de la declaración que el Che Guevara hizo ante las Naciones Unidas en 1964: ‘ hemos ejecutado gente, ejecutamos gente ahora y seguiremos ejecutando gente mientras lo creamos necesario’. ‘ No hay palabras que resuman mejor la verdadera naturaleza de este régimen. Durante más de sesenta años, las mareas del romanticismo hacia Cuba han ido y venido, pero siempre han chocado con fuerza contra las rocas de la realidad. Hoy es otro recordatorio de que debemos fundamentar nuestra política en esa realidad, reafirmar el compromiso indiscriminado de nuestra nación de luchar por la democracia desde Kiev hasta La Habana, y dejar en claro que mediremos nuestro éxito en la libertad y los derechos humanos y no en el dinero y el comercio”.

