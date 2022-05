Obtén tu REAL ID en la Feria del Condado de Los Ángeles 2022

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, informó que a partir del 3 de mayo del 2023, se requiere una REAL ID u otro documento aprobado por el gobierno federal, como un pasaporte, para volar dentro de los Estados Unidos, visitar bases militares o acceder a un edificio federal.



Ahora tu posibilidad de obtener la REAL ID pueden estar en la lista de cosas para hacer en la Feria del Condado de Los Ángeles de este 2022.



Comida, juegos mecánicos, música y actualizar a una REAL ID.



Los asistentes de la feria tienen la oportunidad de completar su solicitud de REAL ID y evitar una visita a una oficina local del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California. Los californianos primero deben iniciar su solicitud en línea en REALID.dmv.ca.gov al menos dos días antes de llegar a la feria en Pomona para completar el proceso.



Todos los jueves y sábados, desde el 5 de mayo hasta el 28 de mayo, los poseedores de boletos pueden completar su solicitud de REAL ID en una estación de tecnología móvil dentro del Expo Hall 4 South entre el mediodía y las 6 p.m.



“El DMV se complace en traer nuestra oficina de campo móvil a la Feria del Condado de Los Ángeles y brindarles a más californianos la oportunidad de obtener su REAL ID a su conveniencia,” dijo el director del DMV, Steve Gordon.



Antes de llegar a la feria, los solicitantes deben completar la solicitud de REAL ID en línea y subir los documentos. En lugar de seleccionar una oficina del DMV al final del proceso de solicitud, los clientes deben seleccionar «evento especial» y guardar el código de confirmación. Luego, los solicitantes pueden ir la feria con una copia o una foto de su página de confirmación, junto con los documentos originales que utilizaron. No se requiere una cita.



También, los clientes que no completen los requisitos al menos dos días antes de asistir a la feria no estarán en el sistema del DMV y deberán regresar otro día o ir a una oficina local del DMV.



Los días de Oficina Móvil del DMV en la Feria son : 12 p.m. a 6 p.m. Los días jueves 5, 12, 19, 26 y sábados 7, 14, 21 y 28 de mayo.



La solicitud de REAL ID se puede iniciar en REALID.dmv.ca.gov. Los clientes deben proporcionar documentos para probar su identidad, like a valid passport or original or certified birth certificate, two proofs of California residency and their Social Security number.



Es importante recordar, que la mayoría de las transacciones del DMV no requieren una visita a una oficina.



El DMV recomienda a los clientes utilizar sus servicios servicios en línea y otros canales de servicio para completar transacciones, incluidas las renovaciones de registro de vehículos. Los clientes también pueden usar el asesor de servicio en el sitio web del DMV para conocer sus opciones para completar transacciones del DMV.

