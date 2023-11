Branding Emocional: El Nuevo Paradigma para conectar las marcas emocionalmente con las personas

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Branding es el proceso de desarrollo y difusión de la marca por medio de una serie de elementos y acciones de Comunicación y Marketing estratégicamente pensadas.



En definitiva, consiste en definir cada uno de los elementos que conforman la marca, alinearlos con el modelo de negocio y comunicarlos de determinada manera a públicos internos y externos.



A través del Branding podemos construir, crear, dar forma a una marca en base a determinados conceptos, símbolos o ideas que permitan a los usuarios vincular la marca con el producto y la experiencia. Branding- Dooper, Paso a paso para construir marcas inolvidables, 2014.



Este proceso permite desarrollar ese componente emocional que crea el verdadero y duradero vínculo con la marca y generar ese valor intangible que todas las empresas buscan crear. Es la capacidad de provocar la admiración de los que no ven, al mismo tiempo que demostramos saber lo que hacemos.



Según la American Marketing Association, es una marca, es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o la combinación de estos elementos, que buscan identificar los bienes y servicios de un vendedor y diferenciarlos de su competencia.



Las marcas son uno de los elementos más importantes para lograr atraer y fidelizar clientes. Para Tom Peters, el gran gurú del Branding, la diferencia de una compañía reside precisamente en sus factores intangibles: el valor, la credibilidad y singularidad de una marca.



En su libro “El meollo del Branding”, Peters menciona “las 3 leyes físicas del Marketing”:



Beneficios patentes, un motivo real para creer y una gran diferencia.



Peters demuestra que la marca es lo que define a la empresa. Es mucho más que el marketing o los logotipos. Para él, tiene que ver con la pasión, con la historia que queremos contar, con la causa que motiva a la empresa.



El Branding es la disciplina que se ocupa de la creación y gestión de marcas.

Estos son algunos de los puntos clave que componen la estrategia de Branding y que hacen que el 70% del valor de la compañía corresponda a la marca:



• Contar una historia: Desde su nacimiento hasta todos sus componentes.

• Asociar la marca a emociones y a valores positivos

• Renovarse constantemente, adaptándose a las nuevas condiciones del contexto: entender cuáles

son los principios que lo rigen y obtener provecho. Uso de redes sociales, desarrollo de apps y uso

de las nuevas tecnologías para vincularse a su público a través de acciones creativas y divertidas.

• La astucia para estar presente en los lugares donde está su segmento de mercado

Posicionamiento de Marca



La primera aparición del concepto se encuentra en un artículo de Ries y Trout publicado en 1969 en la Revista Industrial Marketing bajo el título “El posicionamiento es a lo que juega la gente en el actual mercado del yo-también”. Los autores definen el concepto como la posición que ocupa la marca en la mente del consumidor, una posición que tiene en consideración no sólo las fortalezas y debilidades de la propia marca, sino también la de los competidores. En esta definición ya hay incluida una variable fundamental: la competencia. Por tanto, no podemos hablar de un determinado posicionamiento si no es en un marco competitivo, es decir, la marca alcanza su significado para el consumidor en función de la posición que el consumidor le otorga frente a marcas competidoras.



El posicionamiento es un concepto que pertenece al Branding, esto es, a los procesos de creación y gestión de valor de marca. Así pues, es un concepto referido a las marcas. Son las marcas las que alcanzarán una determinada posición.



Posicionamiento es diferenciar la marca de su competencia en la mente del consumidor, diseñar un lugar diferenciado donde situar a su propia imagen y la de sus productos/servicios, a través del realce de sus características distintivas. Su objetivo es lograr que él sea capaz de distinguir las cualidades de tu empresa de aquellas que proporciona tu competencia y hacer que prefiera las tuyas.



El posicionamiento está en la mente de los consumidores, no es un voluntarismo ni una intención y para conocer el posicionamiento actual de una empresa se debe investigar a los consumidores. El cliente es cambiante y la competencia agresiva. Periódicamente se debe revisar el posicionamiento para ver su vigencia y tomar las medidas de corrección adecuadas.

El posicionamiento debe ser activamente comunicado, en cualquier manifestación de la empresa hacia el mercado. No es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de foco y método.

Resumiendo:



¿Porque las marcas conectan emocionalmente con los clientes? ___Sentimientos como felicidad, nostalgia, empatía o incluso miedo pueden impulsarnos a actuar y comprar. Cuando las marcas logran tocar las emociones de los consumidores, crean conexiones más fuertes y significativas que se traducen en lealtad a la marca y ventas.



A través de las historias, las marcas comunican diferentes mensajes a la audiencia de manera más sensible; esto les permite interactuar con ellas en un nivel mucho más profundo. Promocionar tu marca a través del storytelling es la forma más eficaz para crear una conexión emocional profunda con tu audiencia.



Es así como; El branding emocional se trata de una estrategia publicitaria que busca generar un nexo emocional con sus seguidores, estrechando el vínculo compañía-target. En síntesis, la técnica busca la forma de humanizar al producto al máximo y así captar al consumidor mediante los sentimientos sin enfocarse demasiado en la razón.

