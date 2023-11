Bukele anuncia que pedirá permiso para ir a la campaña y solicita al fiscal investigar a sus funcionarios ñde gabinete 

Escucha este artículo Escucha este artículo

A través de cadena nacional, el presidente Nayib Bukele anunció que en los próximos días pedirá a la Asamblea Legislativa una licencia para dedicarse a la campaña electoral y pidió al fiscal general, Rodolfo Delgado, investigar a fondo a los funcionarios de Gobierno.

“En primer lugar, como todos ustedes saben, en aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente, yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas importantes”, dijo Bukele.

Bukele, hizo un contundente llamado al gabinete de Gobierno para mantener este ideal, respetando los fondos del pueblo; y que, pese a que en los próximos días solicitará permiso para dedicarse a la campaña electoral, instó a todos sus funcionarios a mantenerse trabajando con mayor dedicación a favor de la población.

“Vamos a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del Gobierno y de las carteras, de aquí para atrás y para adelante; de hecho, como pueden ver todos los que están reunidos son parte del órgano Ejecutivo, a excepción de una persona y es el fiscal general de la República, y es que le quiero pedir en público, investiguemos a todos los que están acá”, anunció el Presidente Bukele.

En la última reunión, con su Gabinete de Gobierno, el mandatario salvadoreño expresó su temor a dejar un mal legado, como han hecho sus antecesores; por ello, dando un firme paso a la transparencia solicitó que todas las instituciones y funcionarios del Ejecutivo sean investigados, con el fin de que el pueblo salvadoreño reconozca a este periodo como el más transparente.

“Hay algo a lo que yo sí le tengo miedo, y es a dejar un mal legado. Hay unos expresidentes presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. No voy a ser el Presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones; que me recuerden como el Presidente que no robó y que no dejó que nadie robara, y al que robó lo metió en la cárcel; ya hay un par que está en la cárcel”, añadió el mandatario.

“Aunque no esté en funciones, voy a tener más tiempo para estar viendo cómo tienen las cosas, cómo avanzan las obras. Voy a tener 24 horas al día para estar preguntando cómo están las cosas. No piensen que no va a haber supervisión, más bien va a haber mucha más supervisión y se los quería decir de frente”, añadió el Presidente.

Finalmente, el mandatario salvadoreño expresó que esta es la última reunión que tiene con el Gabinete de Gobierno como Presidente en funciones. Motivo por el que reiteró el llamado a todos los funcionarios para que hagan un mejor trabajo, en comparación al que han estado haciendo en todo ese tiempo.

