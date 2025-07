Bukele desmiente a funcionario mexicano y exige rectificación por señalamientos sobre avioneta con droga

Día a Día News

ElSalvador–El presidente Nayib Bukele rechazó públicamente las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, quien aseguró que una avioneta con droga incautada en territorio mexicano había despegado desde El Salvador.

El señalamiento fue hecho por el funcionario mexicano el miércoles 10 de julio, al referirse a una operación realizada en Tecomán, Colima. Según García Harfuch, la aeronave fue interceptada como parte de labores de vigilancia del espacio aéreo mexicano y transportaba 428 kilos de cocaína. Durante el operativo, fueron detenidas tres personas.

“El personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína”, dijo el funcionario ante medios mexicanos.

Sin embargo, el mandatario salvadoreño desmintió categóricamente esa versión a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), señalando que la avioneta no sobrevoló en ningún momento el espacio aéreo salvadoreño. De hecho, aseguró que la ruta del vuelo estuvo lejos del país y que el reporte inicial fue emitido por Costa Rica.

“El 3 de julio, a la 1:00 p.m., Costa Rica reportó una traza sospechosa al noroeste de su territorio. Fueron ellos quienes activaron la alerta regional a través de APAN, una red centroamericana de seguridad aérea”, explicó Bukele.

Según el presidente, el informe técnico indica que la traza de la aeronave ingresó desde el mar hacia Costa Rica, luego desapareció brevemente del radar y volvió a aparecer más adelante, dirigiéndose hacia el océano Pacífico, sin pasar por El Salvador ni Nicaragua.

Bukele afirmó que los radares salvadoreños no detectaron ninguna aeronave en esa zona porque el trayecto se mantuvo “muy al sur del país”, sin ingresar a su espacio aéreo. En ese sentido, calificó como “falsas” las declaraciones de García Harfuch.

“Exigimos una aclaración y rectificación inmediata respecto a las declaraciones emitidas por su secretario”, expresó el presidente salvadoreño, reiterando que su país no permitirá insinuaciones infundadas que vinculen a El Salvador con el narcotráfico.

“El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico. No lo hicimos antes, no lo haremos ahora”, sentenció.

Además, Bukele reveló las identidades de los tres detenidos durante la operación antidrogas en México, quienes, según sus palabras, serían de nacionalidad mexicana:

⁠Leonardo Alonso Parra Pérez, piloto, originario de Guasave, Sinaloa

⁠José Adán Jalavera Ceballos, copiloto, de Chihuahua

⁠Felipe Villa Gutiérrez, de Morelia, Michoacán

El mandatario no detalló el origen de esa información, pero insistió en que no hay ningún vínculo con El Salvador.

Finalmente, Bukele anunció que ha llamado a consulta a la embajadora salvadoreña en México como señal diplomática ante lo que considera una grave acusación sin fundamento.

El caso se dio a conocer públicamente el pasado 5 de julio, luego de que medios mexicanos informaran sobre la incautación de la aeronave y el cargamento de droga.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido una postura oficial en respuesta al reclamo salvadoreño.

