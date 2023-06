Bukele informa que se han incautado más de $85 millones al expresidente Alfredo Cristiani 

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Presidente de la República Nayib Bukele confirmó que a la fecha ya le fueron incautados por la Fiscalía General de la República (FGR) más de $85 millones en bienes e inmuebles al expresidente, Alfredo Cristiani, quien es acusado de enriquecimiento ilícito y actos de corrupción durante su administración.

“Son 153 propiedades identificadas, pero me explicaba (el fiscal general) que ahora se han identificado ocho sociedades nuevas en donde tiene una participación importante, esas sociedades no pueden ser incautadas porque tienen otros socios que no necesariamente son cómplices, pero se incautarán las acciones de él”, explicó el Mandatario.

El Jefe de Estado así como declaró la Guerra contra las pandillas, declaró la Guerra contra la corrupción, el pasado 1 de junio. Además, resaltó que con esta acción se está cumpliendo la promesa que hizo durante la campaña.

“Estamos cumpliendo la promesa no solo de combatir la corrupción que fue uno de mis temas más importantes en el discurso del 1 de junio, sino que también estamos cumpliendo una promesa de campaña y es que íbamos a hacer que los ladrones devolvieran lo robado”, señaló.

La más reciente incautación a Cristiani fue un helicóptero de modelo reciente, que únicamente tenía 90 horas de vuelo y que se encontraba escondido en un hangar. Este está valorado en $1.3 millones y pasará a la orden del juez Especializado de Extinción de Dominio, para que pase a la administración del Estado.

Según el fiscal general, cuando asumió el cargo, encontró una investigación archivada por otras administraciones, que señalaba actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito por parte de Cristiani. Además, aseguró que este llegó endeudado a la Presidencia y salió millonario de su cargo, por lo que decidió continuar con la investigación determinando que existe un incremento patrimonial injustificado.

Compartir esta nota