Cae red de narcotráfico con alcance local e internacional en El Salvador

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo que desmanteló una estructura criminal dedicada al narcotráfico con operaciones tanto en El Salvador como en el extranjero.

El operativo, resultado de investigaciones iniciadas en enero de 2024, culminó con la captura de 16 personas y el decomiso de drogas valoradas en más de $666,433.

Entre los detenidos destacan Mauricio Antonio Melado Lara y José Mauricio Melado Mayorga, identificados como los líderes de la organización.

Según las autoridades, ambos gestionaban los contactos internacionales para la introducción y distribución de drogas en el país, las cuales eran entregadas a distribuidores locales para su comercialización en negocios y entre consumidores.

Otros capturados incluyen a Nelson Odir Guevara Portillo, Jorge Alberto Vásquez Bautista, Luis Guillermo Ríos Menjívar, Israel de Los Ángeles Samayoa Genovez, Héctor Eduardo Cañénguez, Francisco Ernesto Castillo Bruno, Gerardo Ernesto Amaya Campos y Salvador Alejandro Guardado Montes.

Durante los allanamientos realizados en viviendas y comercios de San Salvador y La Libertad, se incautaron 838 gramos de diversas sustancias ilícitas, incluyendo marihuana, cocaína y metanfetaminas, con un valor estimado de $17,529. Además, se decomisaron $730 en efectivo, vehículos, teléfonos móviles, computadoras y otros objetos relacionados con la actividad ilícita.

Los detenidos enfrentarán cargos por los delitos de tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas, y serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes para su procesamiento.

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la red y desarticular por completo sus operaciones.

Este operativo representa un nuevo esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico en El Salvador, reforzando la cooperación entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil para garantizar la seguridad ciudadana.

