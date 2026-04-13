Calor extremo persiste este lunes con máximas de hasta 40 °C, según Medio Ambiente

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ElSalvador–El Salvador continuará bajo condiciones de calor intenso en los próximos días, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 42 °C en distintas zonas del país, de acuerdo con reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Según la institución, la ola de calor se mantiene desde el pasado 9 de abril de 2026 y ha generado un incremento sostenido en las temperaturas, con registros que ya superan los 40 °C en varios puntos del territorio.

Entre las estaciones más afectadas se encuentran La Palma, lago de Güija, Candelaria de la Frontera, Perquín, Santa Ana, Ahuachapán y San Andrés, donde se han reportado máximas elevadas durante las horas de la tarde.

Datos recientes indican temperaturas entre 38 °C y 41.7 °C, destacando casos como San Miguel (41.7 °C), La Hachadura (40.1 °C) y San Andrés (40.0 °C), este último con un nuevo récord histórico al superar la marca de 39.5 °C registrada en 1983.

El pronóstico señala que el ambiente caluroso persistirá e incluso podría intensificarse. En la zona oriental se esperan temperaturas entre 38 °C y 42 °C, mientras que en la franja costera oscilarán entre 35 °C y 38 °C. En los valles interiores, las máximas podrían alcanzar hasta los 39 °C.

Además, el informe advierte que las altas temperaturas no solo se concentrarán en horas de la tarde, sino que también se mantendrán durante las primeras horas de la noche, incrementando la sensación térmica en todo el país.

Para este lunes 13 de abril, el calor continuará dominando las condiciones climáticas, con máximas de hasta 40 °C en zonas como San Miguel, Nueva Concepción y La Unión. Aunque se prevé cielo mayormente despejado, no se descartan lluvias aisladas en sectores montañosos del occidente y norte, que podrían desplazarse hacia el oriente durante la noche.

El pronóstico también indica la presencia de vientos entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas altas, lo que podría influir en la sensación térmica.

Estas condiciones están asociadas a un flujo de vientos del este acelerado, influenciado por un sistema de alta presión cercano a la costa este de Estados Unidos, que favorece el ambiente cálido y la baja nubosidad en el país.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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