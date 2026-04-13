Cuarto aumento consecutivo encarece combustibles hasta $0.27 en El Salvador

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ElSalvador–Los precios de referencia de los combustibles en El Salvador registrarán un nuevo incremento a partir del martes 14 de abril, según informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM). El ajuste estará vigente hasta el 27 de abril y representa la cuarta alza consecutiva en lo que va del año.

De acuerdo con la institución, las variaciones oscilarán entre $0.14 y $0.27 por galón, dependiendo del tipo de combustible y la zona del país.

La gasolina superior experimentará el mayor incremento, con un alza de $0.27 en todo el territorio nacional. Con este ajuste, el precio de referencia se ubicará en $4.56 en la zona central y $4.57 en las zonas occidental y oriental.

Por su parte, la gasolina regular aumentará $0.26, alcanzando un precio de $4.23 en la zona central y $4.24 en el resto del país.

En el caso del diésel, el incremento será de $0.15 en las zonas central y occidental, y de $0.14 en la zona oriental, estableciendo un precio de referencia de $4.30 a nivel nacional.

La DGEHM indicó que estos precios responden a factores internacionales, entre ellos el cierre del estrecho de Ormuz, afectaciones a infraestructura petrolera en Arabia Saudita y la reducción en los inventarios de combustibles reportada por organismos internacionales.

La institución también reiteró que mantiene monitoreos en las estaciones de servicio e instó a la población a denunciar irregularidades en la comercialización de combustibles a través de sus canales oficiales.

Con este nuevo ajuste, los precios acumulan aumentos de entre $0.54 y $0.96 por galón en comparación con los registrados a finales de febrero, impactando directamente en el gasto de los consumidores salvadoreños.

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