Caluu incendia el escenario con su último single “Perreosa”

La cantante española Caluu C. presenta PERREOSA una canción que encarna el corazón y el alma del género urbano latino, ofreciendo una experiencia electrizante e imperdible, el tema fue producido por THORLONDON y Chus Santana.

Tres de sus canciones fueron incluidas en la serie “Urban – La vida es nuestra” de la plataforma Prime Video. Caluu C. aparece en la serie con su propio nombre en el escenario del llamado Urban K.O. en el que varios artistas compiten por un contrato discográfico.

La canción hace alusión a la mujer empoderada, la cual es consciente de lo que quiere, de lo que tiene y, sobre todo, de lo que no quiere. Hace mención a la mujer sexy que no quiere esconderse en ropas “recatadas”, aun sabiendo que será criticada o señalada por mostrar su cuerpo.

A su vez, y siguiendo la línea del empoderamiento femenino, destaca a la mujer independiente que no necesita a nadie para conseguir sus objetivos e invita a todas “sus gatas” (a todas las mujeres) a salir a “perrear” y pasárselo bien.

Con esta canción, se trata de hacer sentir a todas las mujeres capaces de decir, hacer, o pensar lo que les apetezca, advirtiendo a todo aquel que se lo impida, que ella tiene agallas para aclarar cualquier situación que indique una intención machista “ya te di todas las señales pa’ que te instales, sacamos ya todos los bozales”.

