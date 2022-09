Cancelan la reunión entre Biden y Truss prevista para este domingo

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Gobierno británico anunció este sábado la cancelación del encuentro entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y la primera ministra británica, Liz Truss, previsto para este domingo y su sustitución por una reunión bilateral «completa» que se celebrará el miércoles aprovechando la sesión anual de la Asamblea General de la ONU.

Truss mantiene en cambio las citas previstas para esta jornada con el primer ministro irlandés, Micheal Martin; con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y con el presidente polaco, Andrzej Duda. Durante el día ya se ha reunido con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

Además Truss tiene prevista una llamada telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman y ya ha conversado con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyán, ha expicado el Número 10 de Downing Street.

Estas reuniones están consideradas como contactos informales y no como reuniones bilaterales formales, pero no se descarta que se aborden cuestiones políticas, ha explicado la agencia de noticias británica The Press Association.

En el caso de Nueva Zelanda ha sido Ardern la que ha indicado que la muerte de la reina Isabel II y el nuevo rey Carlos III serán el «centro de la conversación» y también podrían tratar Ucrania y el acuerdo de libre comercio que negocian ambos países.

114 total views, 114 views today