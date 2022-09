Escucha este artículo Escucha este artículo

República Dominicana será sede en 2023 del Primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout – Toma una pausa, un evento científico y recreativo, a partes iguales, que explorará el impacto del síndrome de agotamiento laboral (burnout) en las empresas y los riesgos en las personas.





El congreso se celebrará entre el 29 de junio y el 2 de julio de 2023 en Casa de Campo (La Romana), la exclusiva y mundialmente conocida zona vacacional de República Dominicana.



«Reuniremos a cerca de 500 profesionales hispanos, dueños de empresas, altos ejecutivos, líderes de recursos humanos, coaches, profesionales del área de la salud en general y mental de América Latina, Estados Unidos y Europa, para debatir sobre las herramientas que permiten compaginar la productividad empresarial y el bienestar personal», explicó María Méndez, presidenta y fundadora de Vacation Is a Human Right Foundation (VIAHR), entidad organizadora del evento.



VIAHR abandera la «pausa consciente» como hábito cotidiano y de vida, para redundar en empleados menos agotados y estresados, dando como resultado entornos más amables y humanizados.



En enero de 2022, entró en vigor la última revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud, donde se establece que el síndrome de desgaste profesional es un problema relacionado con el trabajo.



«Este trastorno repercute y altera la capacidad laboral de las personas. Afecta la calidad del trabajo, la satisfacción laboral, la motivación, el compromiso, el trabajo en equipo y la cohesión, indicó el Dr. Ramón Tallaj, embajador de VIAHR y presidente de Somos Community Care, una entidad de salud de Nueva York.



Somos Community Care es el sponsor-presentador del evento, que cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, los ministerios de Turismo y Salud de República Dominicana y de la Alcaldía del Distrito Nacional (Santo Domingo). Uno de los aliados es la Fundación Prosowa, de Colombia, que promueve los temas de etnias, género, salud, desarrollo sostenido y educación.



Los beneficiarios serán empresarios, ejecutivos, profesionales de la salud, y trabajadores interesados o afectados por el síndrome de agotamiento profesional, quienes a lo largo de tres días, además de adquirir información y herramientas, tendrán la posibilidad de ser guiados para disfrutar la experiencia de la «pausa». Cualquier interesado puede asistir.



Posteriormente al congreso, «VIAHR beneficiará a 50 trabajadoras de la salud y la educación (latinas, asiáticas, afrodescendientes) de bajos ingresos, afectadas por el burnout, quienes vivirán una experiencia de pausa», expresó María Méndez.



Entre los ponentes invitados están: Carl Honoré, escritor y vocero del Movimiento Slow Down (Reino Unido); Alejandra Vallejo-Nágera, psicóloga y experta en bienestar (España); Dr. Néstor Braidot, neurocientífico (España), Ismael Cala, estratega y comunicador (EEUU); Aldo Cívico, coach y experto en liderazgo (Italia); y Michael Leiter, psicólogo y experto en burnout (EEUU).

134 total views, 134 views today