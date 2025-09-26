Capturados por homicidio de joven de 24 años en San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a tres individuos acusados de asesinar a un joven de 24 años el pasado 24 de septiembre en el centro de la capital. La rápida intervención, mediante el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), permitió identificar y capturar a los responsables, informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El principal sospechoso, William Armando Cañas Pacheco, alias “Pelón”, es acusado de atacar a la víctima con un objeto contundente, causándole la muerte. Junto a él fueron arrestados Wilmer Alexander Portillo y Carlos Adonay Martínez Alaz, quienes habrían atraído a la víctima con engaños al lugar del crimen. Los tres enfrentan cargos por homicidio y podrían recibir condenas de varias décadas.





Villatoro destacó la eficacia policial: “Nuestra PNC activó el PRHO, logrando la captura de ‘Pelón’, principal responsable del asesinato. Antes, criminales como estos evadían la justicia; ahora, serán localizados, procesados y encarcelados por décadas”. Y añadió: “La vida de cada salvadoreño es sagrada. Todo aquel que atente contra ella pagará por sus crímenes”.

El homicidio ocurrió la noche del 24 de septiembre en la Alameda Juan Pablo II y 1a Avenida Norte, San Salvador. La víctima, cuya identidad no fue revelada, fue hallada entre desechos, con camisa morada, jeans y zapatillas negras. Fuentes policiales sugieren un móvil pasional, posiblemente ligado a una relación sentimental previa.

En septiembre, la PNC reportó al menos ocho homicidios. Los detenidos están bajo custodia y serán presentados ante un juez. La colaboración ciudadana y el PRHO fueron clave para evitar la impunidad. Se esperan más detalles del proceso judicial en los próximos días.

