Jue. Oct 23rd, 2025

El Salvador

Capturan a joven responsable de triple accidente donde falleció una mujer en carretera San Salvador–Sonsonate

Oct 23, 2025 #Accidente, #Captura, #Carretera, #fallecida, #Lesionado, #Múltiple accidente, #PNC, #San Salvador, #Sonsonate

ElSalvador–Una mujer murió y un hombre resultó lesionado tras un triple accidente de tránsito en el km 32 de la carretera que conecta San Salvador con Sonsonate, en el cantón Ateos, Sacacoyo, La Libertad.

El responsable, Geovanny Antonio Hernández Tejada, de 19 años, conducía un bus sin licencia y, tras el choque, intentó darse a la fuga, pero fue detenido por nuestros equipos en el lugar del hecho.

El accidente involucró a una rastra, un pick up y el bus manejado por Hernández Tejada, generando movilización de equipos de emergencia y congestionamiento vehicular en la zona.

Hernández Tejada será remitido por homicidio culposo y lesiones culposas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del siniestro.

