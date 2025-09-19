Capturan a sujetos que suministraban alimentos y asistencia a pandilleros escondidos en Sonsonate

Día a Día News

ElSalvador—La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) de han desarticulado una red de colaboradores de pandillas, deteniendo a 57 personas, entre ellas 7 menores de edad, en el departamento de Sonsonate. Los detenidos son acusados de proveer alimentos y refugio a miembros de la clica Nahuizalco Criminal Locos Salvatruchos, quienes se ocultaban en zonas montañosas para evadir el Régimen de Excepción.

La operación, denominada «Perseo», se inició en abril de 2024. Las autoridades identificaron a Ronald Humberto Ramos Salama como el presunto cabecilla de esta estructura criminal. La investigación reveló que la red de apoyo no solo facilitaba la supervivencia de los pandilleros prófugos, sino que también participaba en actividades de narcotráfico. Dos de las capturadas, Roxana Yamileth Jaco y Rina del Carmen Ventura, fueron identificadas como enlaces clave en la distribución de drogas, aprovechando sus conexiones con la pandilla MS-13.

Los operativos se llevaron a cabo mediante 28 allanamientos en los municipios de Acajutla, San Antonio del Monte y Nahuizalco, logrando la captura de 50 adultos y 7 menores. Entre los detenidos hay individuos con rangos de «homeboys» o colaboradores de las clicas mencionadas.

La FGR ha manifestado que los capturados serán presentados ante los juzgados para responder por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos preparatorios, proposición y conspiración, y asociaciones delictivas. Las autoridades enfatizaron que esta operación golpea directamente la capacidad de las pandillas para operar y recibir apoyo logístico en la región.

