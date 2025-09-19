Pick up vuelca en Santa Ana dejando un muerto y una mujer lesionada

Día a Día News

ElSalvador–La mañana de este viernes, un vehículo tipo pick up perteneciente al Consejo Superior de Salud Pública sufrió un fuerte accidente sobre la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 48, en el sector de Finca San Cayetano, municipio de El Congo, Santa Ana. Cruz Verde Salvadoreña informó que el percance dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer con graves lesiones.

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron al conductor del vehículo sin signos vitales dentro de la unidad. La acompañante, una mujer, fue trasladada a un centro asistencial por socorristas de Cruz Roja Salvadoreña debido a la gravedad de sus heridas, mientras las autoridades iniciaban el procedimiento de aseguramiento de la escena.

#ÚltimaHora | Un fallecido y un lesionado deja un accidente en el km 44 de la carretera Panamericana, El Congo, Santa Ana. El vehículo involucrado pertenece al Consejo Superior de Salud Pública.



Vía : Comandos de Salvamento #TráficoSV #DDNews pic.twitter.com/yrTT2LJYug — Periódico Día a Día News (@diaadianewsSV) September 19, 2025

Según reportes preliminares, el accidente ocurrió cuando el motorista perdió el control del pick up, presuntamente por las condiciones de la carretera afectada por las lluvias. Al sitio llegaron Comandos de Salvamento, Cruz Verde Salvadoreña de Santa Ana, Cuerpo de Bomberos, un equipo operativo de Protección Civil y agentes de la Policía Nacional Civil, quienes brindaron asistencia, trasladaron a los lesionados y regularon el tráfico.

Este hecho se suma a otros incidentes recientes en distintas carreteras del país. La noche del jueves, Cruz Verde Sonsonate reportó que un hombre fue atropellado en la carretera que conecta Sonsonate con San Salvador, a la altura de Cuyagualo, Izalco. Testigos señalaron que una rastra impactó a la víctima y luego se dio a la fuga.

En otro caso, una mujer falleció tras ser atropellada mientras cruzaba la Prolongación de la Avenida Masferrer Norte. De acuerdo con testigos, la víctima utilizaba un paso peatonal cuando un vehículo la embistió, lanzándola hacia el carril contrario donde fue arrollada por otro automóvil.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de 2025 se han reportado 15,311 accidentes de tránsito en El Salvador, con un saldo de 9,237 personas lesionadas y 844 fallecidos.

Compartir esta nota