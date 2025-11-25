Capturan al presunto autor del homicidio de un vigilante en San Pedro Perulapán

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Juan Aníbal Cruz Flores, señalado como el responsable del homicidio de un hombre ocurrido en San Pedro Perulapán, municipio de Cuscatlán Norte.

El detenido fue localizado en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán Sur, donde intentó huir al percatarse de la presencia policial. Sin embargo, los agentes lograron interceptarlo y proceder con su arresto.

El crimen fue reportado el 24 de noviembre, cuando la PNC informó sobre el asesinato de un hombre de 59 años con un arma blanca. Desde entonces, las unidades policiales mantenían un operativo de búsqueda del principal sospechoso.

Según las investigaciones, Cruz Flores fue beneficiado por una iglesia que le permitía dormir en sus instalaciones, el mismo lugar donde la víctima se desempeñaba como vigilante. Las autoridades detallaron que esa relación de confianza fue aprovechada por el agresor para cometer el crimen.

La Policía confirmó que el detenido ya había cumplido una condena de 17 años de prisión por homicidio y cuenta con antecedentes por homicidio tentado y amenazas agravadas.

Cruz Flores será remitido a la Fiscalía General de la República por el delito de homicidio. De acuerdo con el registro de la PNC, este hecho constituye el segundo asesinato reportado en noviembre de 2025, tras 17 días consecutivos sin homicidios en el país.

