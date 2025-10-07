Capturan en Guatemala a “Chiky”, pandillero de la 18 que huyó de El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó la captura de Miguel Alexander González Escobar, alias “Chiky”, integrante de la pandilla 18 Sureños, quien fue localizado en Guatemala tras haber huido de El Salvador.

La detención fue posible gracias a la coordinación entre la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades guatemaltecas, que permitieron ubicar y entregar al sospechoso a las autoridades salvadoreñas. El funcionario destacó que esta acción forma parte del trabajo conjunto para identificar y detener a miembros de estructuras criminales que se refugian fuera del país.

Según los registros judiciales, González Escobar posee antecedentes desde 2016 por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito. Tras su captura, será remitido a las instancias correspondientes para continuar el proceso judicial en su contra.

Villatoro reiteró que las autoridades mantienen una comunicación constante con los países vecinos para garantizar que los prófugos de la justicia sean localizados y entregados a El Salvador. “Reafirmamos nuestro compromiso de encontrar a todos los integrantes de grupos terroristas, dentro y fuera de nuestras fronteras, para que respondan ante la ley”, declaró.

A inicios de octubre, en un operativo similar, fue detenido en México Ricardo Antonio Mendoza Ágreda, alias “Chino”, también miembro de la 18 Sureños, quien fue deportado para enfrentar cargos por extorsión, agrupaciones ilícitas y resistencia.

En otra acción coordinada con Guatemala, las autoridades salvadoreñas también recibieron a Pedro Herminio Portillo Valeriano, alias “Aguacate”, integrante de la MS13, con orden de captura por homicidio agravado. Ambos casos forman parte del refuerzo de cooperación regional para combatir estructuras criminales que intentan eludir la justicia fuera del territorio nacional.

