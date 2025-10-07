Dos homicidios en Anamorós y San Marcos elevan a cuatro las muertes violentas registradas en octubre

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), reportó este martes dos nuevos homicidios ocurridos en los distritos de Anamorós, en La Unión Norte, y San Marcos, en San Salvador Sur, elevando a cuatro el total de muertes violentas registradas durante los primeros siete días de octubre en el país.

El primer hecho se registró en horas de la mañana en Anamorós, donde un hombre de nacionalidad hondureña fue asesinado tras ser agredido con un objeto contundente. De acuerdo con la información policial, el crimen habría ocurrido por rencillas personales.

En el lugar fue detenido el presunto responsable, identificado como Noé David Meléndez, de 37 años, quien habría intentado escapar luego del ataque. Las autoridades informaron que será remitido a los tribunales correspondientes por el delito de homicidio.

Horas más tarde, en el distrito de San Marcos, al sur de la capital, se reportó otro asesinato. La víctima fue un hombre de 35 años que presentaba varias lesiones provocadas con arma blanca, según detalló la PNC.

La institución policial indicó que equipos de Investigaciones e Inteligencia fueron desplegados en la zona con el objetivo de ubicar al responsable del crimen, aunque hasta el cierre de esta nota no se había informado sobre capturas relacionadas con el caso.

Con estos dos hechos, octubre suma ya cuatro homicidios a nivel nacional. Los anteriores ocurrieron el domingo 5 de octubre, cuando un hombre de 31 años fue asesinado en el cantón Natividad, en Santa Ana, y el viernes 3, cuando otro hombre de 66 años murió en Coatepeque, en el mismo departamento.

De acuerdo con los registros de la PNC, durante septiembre se contabilizaron nueve homicidios en todo el país. Las víctimas fueron cinco hombres y cuatro mujeres, con edades comprendidas entre los 21 y los 80 años.

En el consolidado anual, las cifras policiales reflejan que 50 personas han perdido la vida en hechos violentos entre enero y septiembre de 2025, manteniendo la tendencia de reducción sostenida observada en los últimos meses, según los reportes oficiales.

