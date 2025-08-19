Capturan en Sonsonate a fundador de clica de la MS13

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Lester Eduardo Echeverría López, alias “Dexter”, considerado uno de los fundadores de la clica San Cocos Locos Salvatruchos, perteneciente a la estructura de la MS13.

El arresto se realizó en el bulevar Las Palmeras, en el centro de Sonsonate, con apoyo de la Fuerza Armada, indicó la PNC en su cuenta oficial de X. Las autoridades señalaron que Echeverría López era responsable de dar órdenes para atentar contra la población en zonas urbanas y rurales de San Antonio del Monte.

Según las investigaciones, el detenido se desempeñaba como taxista, estrategia que utilizaba para evitar levantar sospechas sobre su actividad criminal. Pese a ello, cuenta con antecedentes desde 1991 por hurto, robo agravado y lesiones.

Echeverría López será remitido a la Fiscalía General de la República por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones sobre sus posibles vínculos con otros miembros de la pandilla.

