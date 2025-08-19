Tribunal ordena la detención provisional de Benito Lara

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador revocó este lunes las medidas sustitutivas que beneficiaban al exministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, y ordenó su detención provisional mientras continúa el juicio en su contra por negociaciones con pandillas.

La decisión se anunció durante el cuarto día de la vista pública. Abogados de la defensa señalaron que la medida fue sorpresiva, ya que, según afirmaron, no existía una solicitud expresa de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía, por su parte, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que la resolución del tribunal estuvo fundamentada en el testimonio del criteriado con clave “Noé”. Según el ente fiscal, tras analizar sus declaraciones y la evidencia presentada, los jueces concluyeron que existe peligro de fuga, por lo que se ordenó la detención del exfuncionario.

Cabe recordar que la semana pasada la FGR ya había solicitado la detención provisional de Lara, pero la petición fue rechazada, bajo el argumento de que no había elementos suficientes para imponer la medida.

El exministro enfrenta juicio junto a otras cuatro personas, acusadas de haber pactado beneficios con pandillas a cambio de apoyo electoral en los comicios presidenciales de 2014 y legislativos y municipales de 2015.

Entre los procesados se encuentran el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, el exministro de Gobernación, Arístides Valencia, el periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado. A todos se les atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

El proceso judicial continuará este martes a las 11:00 de la mañana, con la declaración de testigos ofrecidos por la Fiscalía.

