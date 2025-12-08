Cárteles de Sinaloa y Chiapas-Guatemala dejan tres muertos y un militar herido en frontera

Día a Día News

Guatemala–Seis ataques armados entre el cártel de Sinaloa y el cartel Chiapas-Guatemala ocurren en municipios fronterizos de San Marcos y Huehuetenango, Guatemala, dejando un saldo de tres personas fallecidas y un oficial del Ejército herido.

Los hechos comenzaron en la madrugada de este lunes 8 de diciembre, cuando miembros del cártel de Sinaloa ingresaron al territorio guatemalteco para confrontar a su rival en las localidades de La Democracia, Nentón, Cuilco y Santa Ana Huista, en Huehuetenango, así como en Tacaná, San Marcos.

El primer incidente se registró en Cuilco, en la frontera con México, donde un hombre murió. Posteriormente, en la aldea Agua Zarca, Santa Ana Huista, un enfrentamiento dejó un vehículo incendiado, granadas, armas de fuego y drones abandonados. También se reportaron daños en cuatro viviendas y vehículos en La Mesilla, La Democracia.

En Nentón, un enfrentamiento en la finca El Carmen causó la muerte de un hombre y heridas a otro, quienes fueron trasladados a centros médicos de la zona. La Policía localizó aproximadamente 300 casquillos y vehículos robados en el lugar.

Otro ataque afectó dos inmuebles y un vehículo incendiado en la entrada principal de la aldea El Espino, Nentón, donde se encontraron cinco mantas con amenazas atribuidas al cártel de Sinaloa.

En Tacaná, San Marcos, fue encontrado el cuerpo de un hombre junto a un microbús incendiado. En esa misma área, se colocaron carteles en los que el cártel de Sinaloa advierte contra presuntos líderes del cartel Chiapas-Guatemala, señalando una supuesta protección por parte del gobierno guatemalteco.

El Ministerio de la Defensa Nacional informó que el oficial herido pertenece al Ejército de Guatemala y que se mantiene estable. Las fuerzas militares han reforzado los patrullajes y entregaron a las autoridades armas, explosivos y drones encontrados durante las operaciones. Además, reportaron la captura de un sospechoso relacionado con los ataques.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y contener la violencia en esta zona fronteriza.

