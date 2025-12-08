Alcalde de Masagua pierde la vida en ataque armado durante desfile navideño

Día a Día News

Guatemala–El alcalde del municipio de Masagua, Nelson Luciano Marroquín, fue asesinado la noche del sábado mientras participaba en un desfile navideño en la localidad de Obero, en el departamento de Escuintla, al sur de Guatemala.

De acuerdo con reportes preliminares, hombres armados abrieron fuego contra el edil mientras saludaba a los vecinos acompañado de su esposa.

Marroquín recibió varios impactos de bala y fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento minutos después. Uno de sus guardaespaldas también resultó herido durante el ataque.

Nelson Luciano Marroquín era alcalde de Masagua por el partido Vamos, agrupación que llevó a la presidencia al exmandatario Alejandro Giammattei durante el periodo 2020-2024.

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo expresó su “total repudio” por el crimen y aseguró que ha instruido al Ministerio de Gobernación a desplegar todos los recursos necesarios para identificar y capturar a los responsables. Arévalo subrayó que su gobierno responderá “con firmeza ante los hechos de violencia que atentan contra la institucionalidad democrática”.

Autoridades locales y cuerpos de seguridad realizaron un operativo en la zona para recolectar evidencia y establecer las circunstancias del ataque. Hasta el momento no se reportan capturas vinculadas al hecho.

El asesinato de Marroquín se suma a otros ataques recientes contra funcionarios municipales en Guatemala. En febrero de este año fue asesinado Gerson Ajcuc, alcalde del municipio de Chuarrancho, en el departamento de Guatemala, durante otro atentado armado.

Datos del Ministerio de Gobernación reflejan un incremento en los homicidios durante 2025. Entre enero y agosto, el país registró 2,154 asesinatos, cifra superior en un 18% a los 1,816 casos reportados en el mismo periodo de 2024. Las autoridades atribuyen el aumento a la expansión de estructuras criminales y conflictos locales relacionados con la gestión de recursos públicos.

Masagua es un municipio agrícola de la costa sur guatemalteca, ubicado a unos 60 kilómetros de la capital. La población local se encontraba reunida para celebrar las festividades navideñas cuando se produjo el ataque que interrumpió el evento. Testigos relataron que el desfile fue suspendido de inmediato y las personas corrieron para resguardarse.

El cuerpo del alcalde fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para las diligencias correspondientes, mientras la investigación quedó bajo responsabilidad de la Fiscalía del Ministerio Público.

Las autoridades no han revelado posibles hipótesis sobre el móvil del crimen. Sin embargo, organizaciones sociales han pedido fortalecer la seguridad de los funcionarios locales, especialmente en zonas donde se reportan altos índices de violencia.

Con este hecho, Guatemala vuelve a enfrentar un episodio que refleja los riesgos que persisten para los servidores públicos en regiones afectadas por la criminalidad. El Ministerio de Gobernación mantiene los operativos de búsqueda de los responsables y no descarta que se trate de un ataque planificado.

Compartir esta nota