Celebran el 45° aniversario del Parque Saburo Hirao

El Ministerio de Cultura celebró este 14 de febrero los 45 años de fundación del Parque Saburo Hirao, en donde pudieron disfrutar con música, juegos, talleres educativos y presentaciones artísticas.

La fiesta comenzó con la partida de pastel y la presentación del Ballet Folklórico Nacional que deleitó con piezas tradicionales como “El carbonero” a todos los asistentes.

“Tenemos un parque que es muy simbólico para muchas generaciones, que evoca nostalgia; aquí han pasado abuelos, hijos, nietos, y para nosotros es una gran responsabilidad tenerlo en buenas condiciones para que todas las familias puedan disfrutar de este espacio”, dijo el director nacional de Casas de la Cultura y Parques Culturales, Walter Romero.

“Estamos mejorando los accesos peatonales y vehiculares, las áreas verdes, queremos remozar los diferentes espacios y hacerlo atractivo, pero también mantener el valor nostálgico y patrimonial que este parque tiene para el país. La idea es que los salvadoreños no vayan a los centros comerciales a pasear, sino que vengan a los parques”, agregó Romero.

Por su parte, el director del Saburo Hirao, Rafael Cañas, agradeció la presencia de los visitantes y en especial de los pobladores de las comunidades aledañas al parque y los invitó a disfrutar del “programa diseñado para todos los niños y niñas y la población”.

De acuerdo con Ana López, una de las asistentes que llegó acompañada con su familia dijo: “Ha estado muy bonito, hemos venido con toda la familia a compartir, vamos a quedarnos todo el día, andamos todos celebrando el aniversario del parque”.

Como parte del programa, también se desarrolló el taller lúdico Lo que Canta el Caracol, el cual estuvo a cargo de la bióloga Ana María Rivera del Museo de Historia Natural de El Salvador.

Asimismo, se desarrollaron presentaciones artísticas, como la ofrecida por grupos de danza de las Casas de la Cultura de Apopa y Nejapa, cuentacuentos, talleres de piñata, competencia de ensacados, un show del payaso Pizarrín.

Finalmente, para cerrar la celebración, se exhibió la película “Pajaritos a volar”.

El parque asentado en once manzanas de terreno de la antigua finca La Gloria fue inaugurado el 12 de febrero de 1976, gracias a la donación de 1 250 000 colones que la firma japonesa Toyobo Co. Ltd. hizo en nombre del señor Saburo Hirao para crear un espacio con zonas verdes, toboganes, torre de viento y de agua, y laberintos.

La celebración del 45.° aniversario del Parque Saburo Hirao, un espacio de encuentros y recuerdos para muchas familias salvadoreñas, estuvo cargada de talleres de pintura, coloreo, cuentacuentos, obras dramatizadas, recorridos guiados y mucho más. 🎨🚲 pic.twitter.com/44nIvrdkIP — Ministerio de Cultura (@culturasv) February 15, 2021