Ceuta enfrenta una crisis migratoria tras el ingreso masivo de personas desde Marruecos

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España–La ciudad autónoma española de Ceuta vive una de las mayores crisis migratorias de los últimos años luego del ingreso masivo de personas desde Marruecos, un flujo que, según estimaciones de las autoridades locales, alcanzó unas 60,000 personas en menos de 24 horas. La situación ha provocado una intensa respuesta del Gobierno español y reacciones de varios países europeos.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirmó que la ciudad se encuentra al límite de su capacidad y señaló que el volumen de llegadas resulta imposible de gestionar para una población de poco más de 83,000 habitantes. Además, comparó la situación con la crisis migratoria registrada en mayo de 2021, aunque aseguró que el escenario actual es de mayor magnitud.

Las autoridades españolas informaron que miles de personas ya han sido retornadas a Marruecos mediante procedimientos de devolución en frontera. De acuerdo con el Ministerio del Interior, las repatriaciones continúan de forma acelerada mientras se mantienen los operativos de seguridad en la zona fronteriza.

La emergencia también ha dejado víctimas mortales. Reportes oficiales indican que decenas de personas fallecieron mientras intentaban alcanzar Ceuta por vía marítima, especialmente en las inmediaciones del espigón fronterizo de El Tarajal.

Tras desplazarse a la ciudad, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, calificó la situación como un desafío a la integridad territorial del país y anunció que el Ejecutivo analiza reformas legales para agilizar las devoluciones en frontera. Asimismo, informó que se reforzará la vigilancia con apoyo de la Guardia Civil, el Ejército y Salvamento Marítimo, incluyendo la instalación de nuevas boyas en el límite marítimo.

El Gobierno español atribuye la llegada masiva a la actuación de redes dedicadas al tráfico de personas, las cuales, según sostiene, aprovecharon interpretaciones de una reciente resolución judicial relacionada con las devoluciones en frontera. Mientras tanto, sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil consideran insuficientes los refuerzos enviados y aseguran que los agentes continúan sobrepasados por la magnitud de la emergencia.

La crisis también ha generado repercusiones internacionales. Gobiernos europeos expresaron su preocupación por la situación en la frontera sur de la Unión Europea, mientras Francia anunció el refuerzo de los controles en su frontera con España. Desde Estados Unidos también surgieron reacciones políticas tras la difusión de imágenes del ingreso masivo de migrantes.

Ceuta, ubicada en la costa norte de África y separada de la península ibérica por el estrecho de Gibraltar, constituye una de las dos fronteras terrestres entre África y la Unión Europea, por lo que históricamente ha sido uno de los principales puntos de presión migratoria en la región.

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