Cirugía en cáncer de mama: a quien, como y cuando?

Por: Dr. Danilo Alfonso Arévalo Sandoval. Ginecólogo-Oncólogo.

El cáncer de mama en muchos países del mundo es el primer cáncer ginecológico con

mayor prevalencia y mortalidad en el mundo; en nuestro país ocupa la segunda posición luego del

cáncer de cérvix; sin embargo, a diferencia de este, aún se desconoce la causa que lo origina. Se ha

planteado que el cáncer de mama es multifactorial, es decir, que depende de múltiples factores

como la alimentación, antecedentes familiares, hábitos como fumar o beber, factores

ambientales, etc. Debido a esto, no existe una forma de prevenir el cáncer de mama, las

estrategias actuales de detección de cáncer de seno se basan en descubrirlo cuando es muy

pequeño; cuando se puede hacer un abordaje integral de la enfermedad.

La cirugía en el cáncer de mama, es uno de los pilares fundamentales para el tratamiento

de la misma, a la vez, es la única forma de realizar el diagnóstico definitivo de la enfermedad.

Pruebas como la mamografía o el ultrasonido de mama únicamente pueden sugerir la sospecha de

cáncer.

Cuando a una mujer se le diagnostica cáncer de mama a través de una biopsia (Core, aguja

gruesa, excisional, incisional, cuadrantectomía), en algún momento de su tratamiento se le

planteará la necesidad de una cirugía, eso dependerá del tamaño del tumor, de la afectación a los

ganglios de la axila y de la presencia o no de la enfermedad en otra región del cuerpo. Es de

aclarar que no existe una píldora, quimioterapia o radioterapia que erradique el cáncer de mama,

estos métodos son herramientas auxiliares que se utilizan de acuerdo a un objetivo planteado.

Los manejos quirúrgicos que existen para el cáncer de mama se dividen en tres: El manejo

radical consiste en la mastectomía radical modificada, su nombre radica en las modificaciones que

se le han hecho a la técnica en el tiempo que permiten tener los mismos resultados de sobrevida

en comparación a la técnica original. En la mastectomía radical se extirpa completamente el seno

afectado con la enfermedad, el complejo areola-pezón y los ganglios de la axila.

El manejo conservador consiste en la extirpación parcial del seno afectado, es decir el

tumor con márgenes suficientes, libres de enfermedad y ganglios de la axila (preferentemente se

debe aplicar el uso del ganglio centinela). Para poder ser candidata a este tipo de procedimiento

se deben de tener en consideración ciertos criterios que incluyen: el tamaño del tumor,

localización, afectación de ganglios, afectación de otras regiones del seno, resultado estético, otras

enfermedades que tenga la paciente. Las pacientes que son sometidas a manejo conservador del

seno deben de ser sometidas a tratamiento con radioterapia, esto disminuye el riesgo de

aparecimiento de cáncer nuevamente en la mama.

Los procedimientos reconstructivos del seno, permiten realizar manejos radicales, pero

siempre conservando la estética femenina; en estos procedimientos se extirpa la glándula

mamaria y los ganglios de la axila (preferentemente se debe aplicar el uso de ganglio centinela). La

conservación o no del complejo areola-pezón, se hace en base a la invasión que pueda tener el

pezón a los canalículos de la glándula mamaria. En la reconstrucción del seno se puede utilizar

tejido propio, o prótesis mamaria (en el mercado hay muchos tipos).

En la actualidad se da una gran importancia a los manejos menos radicales, ya que las

cirugías mutilantes como la mastectomía, crean problemas psicológicos en las pacientes con

cáncer de mama; además de trastornar su calidad de vida y percepción de su apariencia física. Las

mamas juegan un papel importante en la percepción de la feminidad en la mujer latinoamericana;

por lo que es nuestro deber como ginecólogos oncólogos no solo curar de la enfermedad, sino

perpetuar el completo bienestar de nuestras pacientes.

Para demás consultas pregúntale a tu ginecólogo oncólogo.

