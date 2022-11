Se mantiene la alerta roja en 24 municipios y verde en el resto del país ante paso del huracán Lisa

Escucha este artículo Escucha este artículo

Protección Civil, como medida de prevención y estar preparados ante alguna emergencia por el paso del ahora huracán Lisa, mantiene alerta roja para 24 municipios y verde para el resto del país.



Las alertas se emiten debido a que este sistema podría influenciar en el tiempo atmosférico de El Salvador con lluvias desde el miércoles o el jueves afectando con precipitaciones para el fin de semana.

El Ministerio de Medio Ambiente, informó la mañana de este 2 de noviembre, que Lisa aumento de categoría a Huracán, con vientos sostenidos a 120 km/h, se ubica a 100 km al norte de la isla de Roatán, en Honduras, y se mueve a 24 km/h, según actualización del NHC Atlantic.

La alerta roja se mantendrá en los municipios de Santa Ana, San Julián, La Libertad, Chiltiupán, Jayaque, San Juan Opico, Santa Tecla, Tamanique, Comasagua, Sacacoyo, Panchimalco, San Marcos, Nejapa, Soyapango, San Pedro Perulapán, Sensuntepeque, Tecoluca, Tepetitán, San Vicente, Usulután, Jucuarán, Mercedes Umaña, La Unión y Conchagua.



La alerta verde se declara para el resto del país con base al Informe Especial 1 de la Dirección General del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el cual indica que la Tormenta Tropical Lisa se localiza en el interior de El Caribe y se desplaza en dirección oeste a 22 kilómetros por hora.



“La alerta verde nacional se mantendrá como medida preventiva, hasta que las condiciones atmosféricas indiquen que este fenómeno deje de ser una amenaza. En consecuencia, se recomienda a las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, intensificar el monitoreo en las zonas de riesgo”, indicó Protección Civil.





El Gobierno recomienda a la población transitar con la debida precaución sobre la vía pública cuando se presenten lluvias, tener precaución al conducir por la noche, debido a la condición lisa de las carreteras, no cruzar ríos, quebradas, canales o cualquier corriente de agua que se genere durante una tormenta y posterior a ella, debido a la probabilidad de arrastre, no botar basura en la vía pública y atender las indicaciones y recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, incluyendo los llamados de evacuación preventiva.



Asimismo, se pide no desarrollar actividades de pesca artesanal en lagunas, lagos o ríos durante una tormenta y posterior a ella por posibles crecidas repentinas.

