City of Hope Presenta su Carroza No. 50 en el Desfile de las Rosas en Pasadena

Escucha este artículo Escucha este artículo

Ocho sobrevivientes de cáncer y sus médicos de todo el sistema nacional contra el cáncer de City of Hope® celebrarán la alegría y la música de la vida el 1º de enero durante el 135º Desfile de las Rosas transportados en la carroza de City of Hope.

La carroza, titulada “A Lovely Day for Hope” (Un hermoso día para la esperanza), destacará a los pacientes y sus médicos de City of Hope®, una de las organizaciones de investigación y tratamiento del cáncer más grandes de los Estados Unidos, con ubicaciones en Los Ángeles, el condado de Orange, Chicago, Atlanta y Phoenix.

Fotos y vídeos de Cortesía

Cada sobreviviente, desde un cantante de salsa que temía no volver a cantar después de ser diagnosticado con cáncer de lengua hasta una paciente con cáncer de seno que superó las probabilidades gracias a una segunda opinión que recibió en City of Hope, comparte una historia profunda sobre cómo City of Hope le brindó terapias que salvaron su vida y atención compasiva que le dio otra oportunidad de vivir.

Héctor Núñez, 70 años, de Chicago: Héctor Núñez, un cantante de Chicago, se encontró en el consultorio de su médico después de descubrir un bulto en su lengua que rápidamente se agrandó hasta alcanzar el tamaño de una pelota de golf. Su biopsia concluyó que tenía cáncer de lengua de células escamosas en etapa 4. Debido a la agresividad del cáncer, a Núñez le dijeron que el tratamiento probablemente provocaría que el cantante perdiera la lengua sin esperanza de rehabilitación. La idea de perder la lengua era insoportable.

“Si no iba a poder comunicarme con mi esposa, mis hijos o mis nietos, habría preferido estar muerto. De veras.”, recordó Núñez.

Christine Chen, 46 años, de Santa Fe, New Mexico: Minutos después de dar a luz a su hija en 2018, los médicos de Christine Chen notaron una gran masa del tamaño de una sandía en su abdomen que había sido ocultada por su embarazo.

“Doce horas después del nacimiento de mi hija, me estaba viendo un oncólogo. Fue bastante brutal”, dijo Chen, violinista profesional y profesora de humanidades en el Saint John’s College en Santa Fe, Nuevo México. Pruebas posteriores revelaron que tenía un inusual tumor desmoide. Seis tratamientos de quimioterapia agresiva redujeron su tumor al tamaño de un pequeño pepinillo. Desafortunadamente, su quimioterapia la condujo a algo extremadamente raro: Desarrolló leucemia mieloide aguda.

Compartir esta nota