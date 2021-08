Claribel Suárez López lanza su nueva obra “El Stress y ¿cómo puedo lidiar con él?”

La autora el Suárez López lanzó recientemente el libro “El Stress y ¿cómo puedo lidiar con él? Guía de autoayuda”, donde nos entrega una increíble guía contentiva de grandes técnicas para poder enfrentar el estrés, enemigo de la salud mental y física del ser humano.

A través del libro publicado por Page Publishing, inicialmente, usted puede conocer que es el estrés, evaluar diferentes tipos de estresores según su fuente de origen, ya sean biológicos, psicológicos o sociales, y según el tiempo, conocer de dónde surgió el término estrés, que ocurre en nuestro cuerpo cuando estamos estresados, además, en este, podrá encontrar los diferentes factores que nos hacen más o menos vulnerables al estrés, darse cuenta, como se relacionan el estrés y la personalidad, así como, nuestros modos de actuación nos pueden conducir a estresarnos en determinado momento.

Más adelante se ponen ejemplos donde se muestran formas negativas de actuar que nos conllevan a enfermar, donde se resalta la relación estrés y enfermedad, poniéndose en evidencia clara, la relación que se establece entre la psiquis o la mente y el soma o cuerpo y viceversa.

En cuanto a la escritora, Suárez López tiene un BD. en Psicología (1983), por la Universidad de Las Villas, Villa Clara, Cuba, evaluada por la American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers US (AACRAO), por la Word Communication International US, un Master en Medicina Natural y Tradicional (1999), por la Universidad Médica de Santiago de Cuba, Cuba, evaluada por Word Comunication International. US, Diplomada en Hipnosis Terapéutica (2001), por la Universidad Médica de Santiago de Cuba, Cuba. La autora tiene 30 años de experiencia profesional, proporcionando cuidado directo y apoyo a niños, jóvenes y adultos en medio clínico y educacional.

Si desea leer este libro puede hacerlo a través de su compra, en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Compartir