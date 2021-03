Claudia Maldonado publica su libro “The House With 5 Dogs And A Secret”

Una fantástica obra donde los niños se divertirán

La reciente publicación del libro The House With 5 Dogs and A Secret de la escritora Claudia Maldonado, relata una fantástica historia sobre la rutina de cinco maravillosos perros que acompañan a la mamá de Thomy en su trabajo.

Esta historia desarrolla la gran y natural relación entre una mujer común y varios perros muy inteligentes que la acompañan en su trabajo. Durante la rutina del trabajo la mujer y los perros desarrollan un amor y respeto mutuo. También la relación que se desenvuelve en la historia demuestra que la compañía de los perros es beneficiosa para los seres humanos de cualquier edad. Al mismo tiempo la autora quiere demostrar la excelente relación que hay entre madre e hijo, al contarse todos los días cómo le fue en el trabajo.

El libro fue publicado a través Page Publishing, The House with Five Dogs and a Secret, puede ser adquirida por los lectores concretando la compra en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.