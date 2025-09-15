Combustibles suben $0.02 a partir de este martes 16 de septiembre

Día a Día News

ElSalvador–La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador registrarán un aumento de $0.02 por galón a partir de este martes 16 de septiembre. Los nuevos valores se mantendrán vigentes hasta el 29 de septiembre de 2025.

En la zona central, la gasolina superior tendrá un costo de referencia de $3.82, la regular de $3.53 y el diésel bajo en azufre de $3.31. En la zona occidental, los precios serán de $3.83 para la superior, $3.54 para la regular y $3.32 para el diésel. En la zona oriental, la gasolina superior se fijará en $3.86, la regular en $3.57 y el diésel en $3.36.

De acuerdo con la DGEHM, esta variación marca el primer incremento en el costo de los combustibles luego de un mes sin cambios en los precios de referencia. La institución actualiza dichos valores al inicio de cada quincena como parte de su monitoreo regular.

El aumento se atribuye a factores internacionales que han impactado el mercado petrolero en las últimas semanas. Entre ellos, la entidad destacó un ataque israelí contra líderes de Hamás en Qatar, hecho que elevó los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Asimismo, se registró un incremento en los ataques con drones de Ucrania contra infraestructura petrolera rusa, lo que redujo la oferta mundial y presionó al alza los costos. A estos factores se sumaron nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a redes que exportaban petróleo iraní mezclado con crudo iraquí, lo que añadió volatilidad al mercado energético.

La DGEHM reiteró que los precios de referencia son establecidos como una guía para consumidores y distribuidores, aunque los valores en estaciones de servicio pueden variar de acuerdo con cada comercializadora.

