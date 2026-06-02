Hospital Rosales inicia atención con emergencias habilitadas y más de 45 especialidades médicas

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ElSalvador–El nuevo Hospital Nacional Rosales comenzó a operar con servicios de emergencias disponibles las 24 horas y una oferta de más de 45 especialidades médicas, según informaron las autoridades durante la puesta en marcha del complejo hospitalario.

De acuerdo con la información oficial, el centro asistencial cuenta con una plantilla superior a 3,200 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, técnicos y especialistas. Del total, 200 son profesionales extranjeros que apoyarán la atención de pacientes y los procesos de formación del personal nacional.

Las autoridades detallaron que el hospital brindará atención en áreas como medicina interna, cardiología, oncología, endocrinología, gastroenterología, nefrología, neurología, psiquiatría, dermatología, ginecología, neumología y medicina familiar, entre otras especialidades clínicas.

Además, se ofrecerán servicios en ramas quirúrgicas como neurocirugía, cirugía cardiovascular, cirugía pediátrica, ortopedia y traumatología, urología, oftalmología, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía maxilofacial, hematología y trasplante de médula ósea.

Como parte del inicio de operaciones, el área de emergencias quedó habilitada de forma permanente desde la noche del lunes, mientras que la consulta externa general y especializada funcionará de lunes a viernes entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, y los sábados hasta el mediodía.

También estarán disponibles servicios de apoyo como radiología, laboratorio clínico, farmacia especializada, cirugías programadas, hemodiálisis y diálisis peritoneal, con horarios ampliados para atender la demanda de pacientes.

La apertura operativa del nuevo Hospital Rosales ocurre un día después de su inauguración oficial y marca el inicio de la atención médica en las nuevas instalaciones del principal centro de referencia hospitalaria del país.

Abrimos las puertas del Centro de Hemodiálisis del Nuevo Hospital Rosales, que ahora cuenta con modernas instalaciones, tecnología de punta e insumos de calidad, para ofrecer tratamientos y atención especializada a nuestros pacientes con insuficiencia renal crónica. pic.twitter.com/FoprB0wkcL — Nuevo Hospital Rosales (@elnuevorosales) June 2, 2026

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