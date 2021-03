Comienza la campaña de vacunación contra el coronavirus en Uruguay

Uruguay comienza este día la campaña de vacunación contra el coronavirus, donde los primeros en recibirla serán docentes, policías, bomberos y militares en servicio, y a trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) menores de 60 años.

Cerca de 900 vacunadores fueron inoculados durante el fin de semana, sin embargo el comienzo oficial del programa de inmunización es este primero de marzo, con las dosis de la vacuna china de Sinovac.

De acuerdo con las autoridades para esta jornada se han inscrito 20 mil personas y casi 50 mil hasta el miércoles, cuando ya se superaría al 1% de la población de casi 3,5 millones de habitantes.

Mientras que a partir del 8 de marzo, fecha estipulada para la llegada del primer lote de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer, se vacunará al personal de salud, si en un dado caso el lote de vacunas se demora, el sector sanitario siempre se empezará a vacunar en esa fecha con la dosis china.

El pasado 22 de febrero por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció que a partir del 15 de marzo llegarán otras 1,558,000 dosis de Sinovac y entre el 8 de marzo y el 26 de abril unas 460,000 de Pfizer.

“Cuando me toque, me vacuno con la que me toque”, dijo el mandatario.

Asimismo, avisó que habrá “un proceso fluido y continuo” de vacunación, ya que “no va a haber tiempo muerto” entre las llegadas de las ya anunciadas y las que completen la compra hecha por Uruguay de 3,8 millones de dosis -entre Pfizer y Sinovac- y la reserva de 1,5 millones de la plataforma Covax, creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una distribución entre los países menos favorecidos.

Cronograma de vacunación uruguayo: